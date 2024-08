Referente estudiantil expresó que el Gobierno provincial “se ocupa de sus jóvenes creando políticas que no excluyen a nadie”

En su discurso durante el operativo “Por Nuestra Gente, Todo” de este sábado 31 en el barrio Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad de Formosa, Joaquín Cáceres, de 18 años, acompañado por sus compañeros y compañeras de la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FeCES), valoró “las políticas integrales de participación” que implementa el Gobierno provincial, dando “la misma oportunidad a todos los jóvenes que habitan este suelo”.

Comenzó marcando que como referentes estudiantiles, “día a día, desde la militancia” defienden los derechos y los techos azules de todos los jóvenes de la provincia, al igual que a la educación pública, enfrentando a un Gobierno nacional que “ve a la juventud como la casta”.

Nacido en la provincia de Santa Cruz, “tierra del amigo Néstor (Kirchner)”, ante la atenta mirada del gobernador Gildo Insfrán, relató que “a los 11 años tuve la fortuna de mudarme con mi familia a la provincia de Formosa, y una de las cosas que más que me sorprendió en mi primer día de clases, fue que me entregaran un kit escolar, a lo que inocentemente pregunté por qué me lo regalaban, y me contestaron que esto lo entrega el gobernador Insfrán a todos los jóvenes de la provincia”, puso en relieve.

Sin distinguir si uno tiene útiles en su casa, si los puede comprar o de dónde es la persona, en Formosa se da “la misma oportunidad a todos los jóvenes que habitan este suelo”, subrayó y agregó también que esta entrega de útiles, guardapolvos y zapatillas en cada comienzo del ciclo lectivo, “o que un joven tenga un desayuno, una merienda o infraestructura para poder aprender, acá las tenemos tan normalizadas, pero que solamente se viven en esta provincia”.

“Jamás imaginé la cantidad de oportunidades que ofrece un Gobierno que se ocupa de sus jóvenes creando políticas integrales de participación que no excluyen a ninguno, con independencia de su forma de origen”, significó.

Por otro lado, agregó que en lo personal “como joven, mi pasión siempre fue hacer militancia juvenil para representar a mis pares y jamás hubiese imaginado que con mi corta edad pudiese hacerlo, pero esa es una realidad más de nuestra provincia”, hizo notar orgulloso.

Entonces, “con la FeCES, los jóvenes de la provincia tenemos la posibilidad de participar, ser escuchados y defender nuestros derechos”, aseguró y recordó además que Formosa “fue la primera provincia en tener una Federación de Centros de Estudiantes Secundarios, acompañada por la gestión del gobernador Insfrán”.

Valoró que así se da la oportunidad de representar y ser representados a todos los jóvenes por igual, y siendo protagonistas de programas muy importantes para ellos que se desarrollan en el año. “Y también el Foro Federal de Centros de Estudiantes, al que vienen alrededor de 800 jóvenes de toda la República Argentina, que durante tres días se organiza aquí, en la ciudad”, consignó.

“Los jóvenes también tienen acceso a programas que están siendo desfinanciados por la Nación y por los que el Gobierno provincial sigue apostando, creando sus propios programas provinciales, como los Juegos Evita Formoseños y el Parlamento Juvenil Formoseño”, acentuó.

Finalmente, diferenció Cáceres que, “mientras en otras provincias se discuten sobre infraestructura escolar, acá son logros del modelo provincial que ya los tenemos garantizados. El Modelo Formoseño, con sus políticas, les permite participar en el ámbito que más les apasiona”, ponderó.

En contraste a lo que pasa a nivel nacional, donde “las oportunidades están cada vez más reducidas para los jóvenes”, en Formosa “se garantiza que cada vez más todos tengan accesibilidad a programas sociales”, lo cual “es posible gracias a un Gobierno peronista que apuesta a la justicia social”, puso de resalto.