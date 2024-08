Permanece vigente el Plan de Facilidades de Pago y Bonificaciones para tributos municipales

El municipio capitalino, a través de la Administración de Ingresos Municipales, recuerda que mantiene en vigencia el Plan de Facilidades de Pago y Bonificaciones, disponible para los contribuyentes desde el 1° del corriente mes, con el propósito de proveerles una herramienta que les permita prever y organizar sus erogaciones en cumplimiento de los tributos comunales.

Este plan de facilidades contempla el pago de deudas y multas de los siguientes tributos: Tasa Única de Servicios, Impuesto Inmobiliario, Contribución por Servicios que inciden sobre los vehículos automotores y otros rodados (ex Tasa de Utilización de la Vía Pública), Contribución por Servicios que inciden sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, y multas por infracciones tributarias, entre otros.

Desde el área comunal recordaron que se podrán incluir en el presente régimen de facilidades de pago los tributos detallados anteriormente, y las multas por infracciones que posean deudas hasta el periodo vencido del año 2.024.

Para todos, se deberá efectuar un anticipo del 20% de la deuda que se pretende financiar, al momento de la adhesión, y el saldo se financiará hasta en 18 cuotas, con interés financiero del 3% mensual. Dicha cuota mensual no podrá ser inferior a $3.000. En el caso de contribuyentes que soliciten un plan de pagos de hasta 3 cuotas fijas mensuales, el mismo no tendrá intereses de financiación, y las mismas no podrán ser inferiores a $3.000.

El pago puede realizarse de contado y efectivo, con cheque al día emitido a nombre de la Municipalidad de Formosa, con todas las tarjetas de debito, tarjeta de crédito del Banco Hipotecario en 1 y 6 cuotas sin interés, tarjeta Cabal Chigüé en 1 y 3 cuotas sin interés, tarjeta Naranja X en 1, 6, 10 y 12 cuotas y plan Z sin interés, y con QR desde la página web de la Agencia de Recaudación (www.ingresosmunicipfsa.com.ar).

El plan se extenderá hasta el 31 de diciembre del corriente año, y se establecerá una bonificación del 5% de descuento en los siguientes tributos municipales: Tasa Única de Servicios, Impuesto Inmobiliario y Contribución por Servicios que inciden sobre los vehículos automotores y otros rodados, correspondientes al año fiscal 2025, para aquellos contribuyentes que se adhieran al buzón fiscal electrónico hasta el 31 de diciembre del año 2024, y que emitan sus liquidaciones a través de la página web de la Agencia de Recaudación: “www.ingresos municipfsa.com.ar”.