Juegos Evita Formoseños: El vicegobernador Solís acompañó el lanzamiento de la etapa Departamental Ruta N° 86

La primera edición de los Juegos Evita Formoseños ya se desarrolla en todo el territorio en su instancia departamental que otorga el pasaporte a los provinciales.

En la mañana de este miércoles 7, en el Polideportivo Municipal de Posta Cambio Zalazar, se realizó el acto apertura de la etapa departamental Ruta N° 86 de los Juegos Evita Formoseños, impulsado por el gobernador, Gildo Insfrán.

Estuvieron presentes el vicegobernador Eber Solís; el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay; funcionarios provinciales y locales; legisladores y jóvenes participantes.

El Vicegobernador al respecto expresó que “mientras que el Gobierno nacional decidió eliminar estos encuentros deportivos, en Formosa consideramos al deporte como una verdadera cuestión de Estado”.

Además, subrayó que “tiene como objetivo promover la salud, educación y organización comunitaria, otorgando la misma oportunidad de participación a todos y todas con un gran programa de inclusión e integración”.

Por su parte, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, precisó que “esto se repetirá el jueves en Guadalcázar, también con un acto inaugural, previsto para las 9 en el Polideportivo Municipal”, y añadió que “luego se pondrán en marcha las competencias de vóley sub 15 y sub 18 y futsal sub 16, en femenino y masculino”.

Precisó que “participan deportistas de El Solitario, Río Muerto, Guadalcázar, Lamadrid, Alto Alegre, La Libertad, La Zanja, Posta Cambio Zalazar, El Descanso, La Esperanza y Pozo Molina”.

Y al finalizar, recordó que “el Gobernador nos dijo que los Juegos Evita se iban a realizar en todo el territorio formoseño, y qué mejor que esta demostración”, señalando que “esto se replica, de manera paralela, en toda la provincia”.