Ibáñez reivindicó las prioridades del Gobierno de Insfrán de “estar cerca de la gente y atender a los más vulnerables”

Acerca de la idea de la gestión libertaria de que el Estado “no debe existir”, el ministro dijo que “queda claro que esa es una política que nosotros no compartimos”.

El ministro de Economía de la provincia, Jorge Ibáñez, destacó la importancia de mantener políticas públicas que atiendan a los sectores más vulnerables, en un contexto nacional donde el Gobierno central se aleja de las necesidades de la ciudadanía.

El funcionario provincial realizó declaraciones luego de participar del operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo” de este sábado 31, en el que el gobernador Gildo Insfrán hizo entrega de títulos de propiedad a 281 familias de los barrios Nuestra Señora de Lourdes y Vial.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el ministro enfatizó el compromiso de la provincia en estar al lado de la gente, resaltando la entrega de títulos de propiedad a los vecinos de los mencionados barrios, que durante años habían esperado por este reconocimiento legal.

Al aludir a las políticas del Gobierno nacional, Ibáñez criticó la situación de la salud y la educación pública a nivel en el país, manifestando que ambos sectores están sufriendo debido a la falta de presupuesto y apoyo estatal. Además, hizo hincapié en que, mientras el Gobierno libertario prioriza otras áreas, en Formosa se está llevando a cabo una gestión que pone al ciudadano en el centro de la política.

En este sentido, mencionó que la política es la que ordena y define las prioridades en la sociedad, destacando que en Formosa se priorizan aspectos cruciales como el sueldo de los agentes estatales, la compra de medicamentos para el sistema de salud y la asistencia alimentaria para los sectores más necesitados.

Resaltó que el rol del Estado es fundamental para garantizar derechos básicos y que la administración que encabeza el doctor Insfrán seguirá luchando para que estas políticas se mantengan en la provincia en beneficio de la gente.

Ibáñez prosiguió su intervención recordando la entrega de títulos de propiedad en el operativo “Por Nuestra Gente, Todo”, subrayando que representa un avance significativo para aquellos que habían luchado durante años por este reconocimiento. Afirmó que la provincia continúa trabajando con fondos propios para garantizar estos derechos, demostrando un enfoque claro en la justicia social y la presencia del Estado en la vida de los ciudadanos.

El jefe de la cartera económica dijo que todo esto es posible “porque tenemos el gobernador que tenemos. Es decir, la que ordena la sociedad, la que ordena los distintos sectores es la política”, remarcó.

Veto de Milei

Por otro lado, y al referirse al veto del presidente Javier Milei a la ley sobre la nueva movilidad jubilatoria recientemente sancionada en el Congreso, sostuvo que “lo que hizo el Gobierno nacional con los jubilados es incalificable”.

“Por un lado está esa política del Gobierno nacional, y otro el otro, tenemos una política de un gobernador justicialista que hace lo que hace Insfrán: Siempre hay que estar al lado de la gente en estos momentos tan bravos, tan difíciles, con las prioridades que ya se sabe cuáles son, el sueldo de los agentes estatales, la compra de medicamentos para el sistema de salud, la compra de alimentos para los sectores más vulnerables y los planes sociales, esas son las prioridades del Gobierno provincial”.

En este escenario, hizo notar que “en el orden nacional lamentablemente a la salud pública no se le da mucho artículo, la educación pública y gratuita está sufriendo muchísimo, las Universidades están al borde de cerrar las puertas, porque no tienen presupuesto”.

“Entonces –añadió Ibáñez-, acá vemos que la política es la que ordena, es la política la que da prioridades. El Gobierno nacional tiene sus prioridades, que no son las nuestras, y nosotros tenemos las que fija el gobernador Insfrán, y una de esas la vemos acá los días sábados”.

Para el ministro de Economía, el Gobierno de Milei “tiene la concepción de que el Estado no debe existir. Tienen la concepción de que lo que ordena todo es el mercado, es la economía, y no, el mercado ordena algunas cuestiones de la economía, pero es el Estado el que regula, el que atiende al más débil para darle posibilidades. Si el Estado se aparta de los servicios, y no hay subsidio de nada para nadie, queda claro que esa es una política que nosotros no compartimos”, enfatizó.

“Todo lo contrario, vamos a hacer todo lo posible para que nunca llegue eso a nuestra provincia”, concluyó.