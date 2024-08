El barrio Nuestra Señora de Lourdes vivió una especial jornada con el operativo “Por Nuestra Gente, Todo”

El gobernador Gildo Insfrán encabezó este sábado 31 el operativo “Por Nuestra Gente, Todo” (OPNGT) en la EPEP N° 290 del barrio Nuestra Señora de Lourdes, donde se desplegó un conjunto de servicios y atenciones que llegaron a los vecinos en un gran despliegue logístico, como sucede en cada una de las jornadas del programa solidario.

Hasta ese sector de la Capital llegó el mandatario acompañado por el vicegobernador Eber Solís; el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré; funcionarios del Gabinete provincial, legisladores justicialistas nacionales y provinciales, entre otras autoridades.

Cabe recordar que, en los días previos a la jornada central del operativo, en la mencionada escuela se hicieron arreglos de todo tipo, al igual que en diversos sectores del barrio, para lo cual trabajaron de manera mancomunada los organismos del Estado.

Y este sábado, la actividad se concentró en el establecimiento educativo, que estuvo colmado de gente, con la intención de saludar y estar cerca del Gobernador.

La directora de la escuela, Alicia Velazco, destacó en su discurso que la gestión provincial, sobre todo, “prioriza el bienestar de su comunidad”, y expresó su “profundo agradecimiento al Gobernador por su incansable trabajo, su visión estratégica y su amor por nuestra provincia”.

También, subrayó que “su liderazgo ha sido fundamental para que Formosa se consolide como un faro de esperanza y progreso en el norte argentino” y agregó que es un mandatario con “sensibilidad social, por escuchar las necesidades del pueblo y traducirlas en políticas públicas que mejoran la calidad de vida de cada uno de nosotros”.

Esto se ve reflejado, puntualizó la directora, “en la implementación de políticas que apuntan a la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, que posibilita la capacitación gratuita de los docentes, sumado al compromiso de cada educador con sus alumnos y sus familias”.

Luego, mencionó que, entre algunos de los programas brindados por “un Estado presente”, están el de “la copa de leche, el comedor escolar, la extensión horaria que actualmente se efectiviza con aportes genuinos del Tesoro Provincial”.

Tras su alocución, se continuó con la proyección de un video institucional y después, de manera simbólica, se entregaron prestaciones que están dentro del OPNGT.

Entre ellas, los títulos de propiedad, otorgados por el Gobierno provincial, a vecinos de Nuestra Señora de Lourdes y Vial, “en un acto de estricta justicia social y amor”, se enfatizó.

Además, anteojos, constancias de trámite de Documento Nacional de Identidad (DNI), cédula de identidad de la Policía de Formosa, pensiones del Instituto de Pensiones Sociales (IPS). A su vez, resoluciones de jubilaciones de la Caja Previsión Social (CPS), insumos para el Registro Civil, y en particular, para la EPEP N° 290, botiquines con medicamentos, que fueron recibidos por la directora Velazco; como también material deportivo para sus alumnos.

“Amo a Formosa”

Después de esto, una vecina y docente de la EPEP N° 290, de nombre Andrea Pérez, que nació en el Chaco y vive en Formosa desde los cinco años, expresó con mucho orgullo que hace más de 17 años que tiene la dicha de vivir en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, donde junto a su esposo, Gustavo, quien fue alumno egresado de esa escuela, y su hija, formaron su familia y construyeron su hogar.

“Amo a la provincia de Formosa”, acentuó, porque “estoy profundamente agradecida con ella y me siento bendecida de poder proyectar mi vida y mi familia aquí”, a diferencia de “aquellos que vienen de afuera y les sacan todo lo que pueden a los formoseños, y luego hasta pretenden representarlos, diciendo en el Senado de la Nación que ‘Formosa es un accidente para la Argentina’”, criticó duramente.

Por el contrario, esbozó respondiendo a esto: “Yo soy una persona que agradece que Formosa sea parte de la Argentina y que da gracias a Dios que me puso en este lugar que hoy lo puedo llamar mi hogar”.

“Yo soy formoseña, desde niña conocí el valor de la educación pública, recibí una educación que no solo me preparó académicamente, sino que me formó como persona; me enseñó valores, principios y el amor por mi comunidad”, y acentuó, en esa misma línea, que hoy tiene “el privilegio de devolverles a nuestros niños y niñas todo lo que me brindó la educación pública, contribuyendo a su formación y al futuro de nuestra provincia”.

Por ello, a lo largo de estos años, repasó que fue testigo de cómo las políticas públicas de la provincia “han transformado positivamente la vida de nuestros vecinos y vecinas, con obras de infraestructura, programas provinciales y atención integral en salud y educación que han mejorado significativamente la vida de ellos”.