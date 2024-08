Arranca este viernes “A Toda Costa”, en medio de una marcada expectativa privada, social y turística

Convertida definitivamente en la mejor expresión local de nuestra cultura, turismo y deporte, y organizado por la Municipalidad capitalina arranca este viernes con marcada expectativa, la primera de las tres jornadas de un mega-evento, ideado para generar y ampliar las posibilidades de trabajo y de oportunidades de quienes apuestan al emprendimiento, a la gastronomía, y al entretenimiento. Se esperan visitantes de todos los barrios de la ciudad, pero también del resto de la provincia, de las demás jurisdicciones argentinas, y de otros lugares del mundo.

La sexta edición de “A toda costa”, se realizará los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre, en el predio del Paseo Ferroviario, recostada en una agenda de actividades artísticas, deportivas y gastronómicas.

“La idea es que la gente pueda trabajar mediante estas actividades, y que también se pueda generar esta potenciación del turismo”, admitió el intendente municipal Jorge Jofré al justificar las motivaciones principales del evento.

“Esto no se puede hacer de otra forma que no sea con el acompañamiento del sector privado, no hay otra forma de realizar un evento de esta magnitud”, reafirmó el funcionario.

“Volvemos a poner a disposición de todos un producto que armoniza la extraordinaria naturaleza que nos rodea, y la capacidad y la creatividad de quienes componemos la gran familia municipal de Formosa”, resaltó Jofré.

“Se viene una edición con muchas sorpresas, principalmente en lo cultural; se montaron dos escenarios, el del playón municipal y el del Paseo de las Aves pero, fundamentalmente, este gran evento va a ser posible gracias a una premisa; la auto sustentabilidad”, resaltó, entretanto, el subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo, Rodrigo Sebastián Portocarrero.





Espectáculos musicales

De este modo, pisan hoy el escenario la Banda Municipal, Karen, Redireccionados, Perras Locas (tributo a Intoxicados y Viejas locas), La Bestia (tributo a La Renga) y Perros Cachorros.

Al día siguiente, suben a la tarima Ángelo Aranda, El Norteño, Chily Fernández, DERAIZ, Johana Riviz, Bagualeros y Matías Acevedo.

Finalmente, el domingo, será el turno de Mario Luis, Activando Cumbia, Exportasamba, El Semental, Angela Garay, Acordeón Mix y Seba Fernández le darán cierre a este magnífico evento.





Otras propuestas

Además de los espectáculos musicales que se desarrollarán durante las tres jornadas festivas, también habrá numerosas propuestas recreativas y culturales, entre ellas, las visitas guiadas al Museo Ferroviario, que se realizarán el viernes 30, de 8 a 12 y de 15 a 19, y el sábado 30 y domingo 1, de 16 a 20.

Las ferias de emprendedores, estudiantes, artesanos y empresas estarán presentes en toda la extensión del Paseo Ferroviario, con una gran cantidad de productos.

A pocos metros de allí, la Biblioteca Popular “Prof. María Blanca Simonotto” albergará la exposición de libros sobre natación, actividades náuticas y aprovechamiento de los ríos del lugar; y muestras fotográficas “Mujeres Urbanas” y “Senderos del Corazón”, a cargo de Karina Scozzina y Rita Gómez y Felisa Díaz.





Mucho deporte

Tal como sucediera en las ediciones anteriores, el deporte será un importante protagonista al que se sumarán otras actividades vinculadas a la cultura y al turismo, las que serán detalladas próximamente.

La novedad de este año es el 1er Torneo Regional de Newcom “Torneo Norte Grande”, el que se trata de una adaptación del vóley para adultos mayores, es mixto, y combina movimientos para mejorar la capacidad cardiovascular, el rendimiento y la musculatura. Se disputará a lo largo de las tres fechas del evento, y competirán tres categorías: mayores de 50, mayores de 60 y mayores de 70.

También el sábado, a partir de las 15, en el sector del barco hundido, los niños y niñas tendrán la oportunidad de cerrar el mes de la niñez de una forma distinta con la Pesca para Niños, con premiación, entrega de golosinas, actividades lúdicas, recreativas y artísticas. Por su parte, desde las 18, tendrá lugar la Rural Bike 15K, ciclismo urbano que recorre el entorno natural de la ciudad, por caminos de senderismo y otras superficies.

Durante las tres fechas, arrancando a las 17, se disputará el Torneo de Fútbol Arena, fútbol infantil que competirá en las categorías sub 8, sub 10 y sub 12, en el complejo deportivo Los Iglús; además, el sábado y domingo, a partir de las 15, se desarrollará el Circuito de Paseo en Piraguas sobre el Río Paraguay, desde la explanada del puerto local, con un recorrido de 1 Km. Además, Trail “A Toda Costa” el sábado a las 15horas y competencia de Cross Time que se desarrollará el sábado a las 15 hors en el complejo Los Iglu.