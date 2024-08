“A Toda Costa”: exitoso inicio del Torneo Regional de Newcom

Con la presencia del intendente de la ciudad de Formosa, Ingeniero Jorge Jofré, acompañado por la secretaria de Acción Social, Paula Cattaneo; el subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo municipal, Rodrigo Portocarrero y el jefe comunal de la localidad de La Leonesa (Chaco); José Carbajal, comenzó el 1º Regional de Newcom "Torneo Norte Grande", una novedosa variante del vóley diseñada para personas adultas o con movilidad reducida. Esta actividad deportiva mixta y saludable se llevará a cabo a lo largo de las tres fechas del mega evento "A toda Costa".

En ese marco, en las instalaciones del club Sol de América, distintos equipos capitalinos, del Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe compitieron en tres categorías: mayores de 50, mayores de 60 y mayores de 70 años. A su vez, asistieron a la inauguración los integrantes de la Selección Argentina de Newcom, que brindarán un partido de exhibición antes del cierre de la competencia. Este sábado, se jugarán los otros cruces en la cancha del Club CASUBO, ubicado en el barrio Malvinas Argentinas.

Torneo Infantil de Fútbol Arena

Del mismo modo, en el complejo deportivo "Los Iglús", se disputó la primera jornada del Torneo de Fútbol Arena, que reúne a 25 clubes y a más de tres mil chicos de diversos barrios de la ciudad, quienes están divididos en las categorías sub 8, sub 10 y sub 12. Sin dudas, una buena oportunidad para que los niños disfruten de una gran experiencia competitiva.

Programación deportiva del sábado 31

Por otra parte, entre las tantas propuestas deportivas que también forman parte del festival, los niños y niñas tendrán la oportunidad de cerrar el “Mes de la Niñez” de una manera original con la Pesca para Niños, que contará con premiaciones, entrega de golosinas, actividades lúdicas, recreativas y artísticas. Se desarrollará a partir de las 15 h, en el sector del barco hundido.

En igual horario, pero en el Bosquecillo de la ciudad, más de 300 maratonistas serán parte del "A Toda Costa Trail", travesía que recorre senderos, espacios naturales, agua y diversos relieves característicos del suelo formoseño. Esta aventura estará fraccionada en distancias de 1K, 5K y 10K. De forma similar, desde las 18, tendrá lugar la "Rural Bike 15K", itinerario urbano donde participan los vecinos con sus bicicletas.

Además, en uno de los máximos atractivos que ofrece el mega evento, a las 15 h se realizará el Circuito de Paseo en Piraguas sobre el Río Paraguay, desde la explanada del puerto local, con un recorrido bollado de 1 Km, en el cual se podrá apreciar la imponente flora y fauna provincial.

Por último, en el complejo deportivo "Los Iglús", se efectuará un emocionante torneo de Cross Time a las 15 h. El mismo promete reunir a atletas locales y de localidades vecinas en un ambiente de fuerza, resistencia y camaradería mediante pruebas combinadas de ejercicios físicos.