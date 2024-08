Norte Grande y otras regiones argentinas avanzan en la agenda de logística integrada

El gobernador de Santiago del Estero y presidente pro témpore del Consejo Regional del Norte Grande, Gerardo Zamora, junto a sus pares de otras regiones argentinas, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) y el Secretario General del Consejo Federal de Inversiones, (CFI) Ignacio Lamothe, cerró la Cumbre Federal de Logística realizada por el CFI en en el marco de los 65 años de la Institución, para abordar los desafíos actuales y las oportunidades que presenta la logística para los sectores productivos de las provincias argentinas.

Allí, Zamora afirmó que el Plan de Estrategia Logística de la región busca promover el desarrollo de las economías regionales mejorando la eficiencia de las cadenas productivas regionales. “Esto se traduce en mayor productividad, mejores servicios, menores costos, mayor conectividad, recursos humanos capacitados y la incorporación de tecnologías digitales,” explicó.

En esa línea, el gobernador santiagueño resaltó la importancia del encuentro para pensar nuestro país: “Nos brinda una valiosa oportunidad para debatir sobre nuestros desafíos y para seguir construyendo los acuerdos que deben impulsar la integración y el desarrollo federal argentino", aseguró.

Desde hace más de un año, todas las regiones del país están desarrollando junto al CFI, una Estrategia Federal Logística en proyectos de inversión en infraestructura, operaciones y sistemas de información logística en un trabajo territorial permanente, visitando infraestructura y equipamientos logísticos, obras en marcha y actores del sector privado.

A partir de los diagnósticos del sistema logístico y las necesidades planteadas por los dadores de carga, se sistematizaron más de 800 proyectos priorizados por las autoridades provinciales y a nivel regional.

En ese sentido, el gobernador de Santiago del Estero señaló: “Desde el 2021, venimos trabajando de manera articulada para avanzar hacia un modelo de desarrollo que contemple el pleno despliegue de todas nuestras potencialidades; y desde 2022, Santiago del Estero tiene el honor de ocupar la Presidencia Pro Témpore del Norte Grande Argentino. En este tiempo, hemos logrado colectivamente importantes avances hacia la institucionalización de la región, creación de la Agencia de Inversiones y dimos un paso importante en el Plan Estratégico Logístico. En todas estas acciones ha sido importantísima la presencia y el acompañamiento del CFI.”

“La Estrategia Logística del Norte Grande representa un eje central para nuestro modelo de desarrollo sustentable; es una hoja de ruta que nos permite conocer con detalle el estado de nuestras infraestructuras, de los servicios de transporte y de las normativas, así como de las necesidades de cada sector productivo; nos ha permitido identificar proyectos y estados de avance, y direccionar nuestros esfuerzos de una manera más eficiente,” explicó el presidente pro témpore.

Añadió: “Un componente esencial de esta estrategia es el sistema de información logística que se ha desarrollado para consolidar y actualizar datos críticos sobre los flujos de carga, la infraestructura disponible y las necesidades logísticas de la región.”

“Gracias a esta herramienta, podemos ofrecer a los inversores extranjeros y a los organismos internacionales una visión clara y detallada de nuestro potencial logístico. Al disponer de información precisa y en tiempo real, no solo facilitamos nuestra competitividad, sino que también generamos confianza y transparencia, factores clave para atraer inversiones a gran escala,” explicó el gobernador de Santiago del Estero.

“A lo largo de esta Cumbre, se ha planteado esta problemática de una manera muy precisa; hemos escuchado sobre la necesidad de potenciar todos los puertos de nuestro país, sin elegir a unos por sobre otros, hemos escuchado sobre la importancia de desarrollar integralmente las redes ferroviarias, se ha debatido sobre los requerimientos comunes para obtener financiamiento internacional; en definitiva, una tras otra las exposiciones han girado en torno a una idea que es central, y es que la respuesta a nuestros desafíos debe ser integral y federal,” detalló Zamora.

Este camino recorrido junto al CFI y las distintas regiones del país, dio lugar a la Cumbre Federal de Integración para que allí puedan participar autoridades provinciales y nacionales; operadores logísticos nacionales e internacionales, empresas de transporte, productores, empresas de comercio exterior; organismos nacionales y organismos multilaterales para el financiamiento del desarrollo logístico en nuestro país. (CAF, BM, CEPAL)

Asimismo, el Secretario General del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe destacó: "El capítulo logístico de la hoja de ruta hacia el desarrollo es un capítulo que está maduro, pero no terminado. Lo que se presentó es un punto de partida, no de llegada. No es un paper, ni un trabajo terminado, sino que es una herramienta dinámica que se adapta a las realidades productivas de las provincias, que nos permiten pensar y planificar a largo plazo desafíos de alta complejidad en la Argentina”.

Para finalizar, Zamora sintetizó que “los gobernadores coincidimos en que es fundamental trabajar de manera articulada entre el Estado y el sector privado.” “Es a través de esta sinergia que podemos desarrollar soluciones innovadoras, optimizar nuestras redes de logística y movilidad, reducir costos y mejorar la competitividad de nuestras economías regionales.”

Por ello, celebró la presencia de múltiples actores del sector privado que aportaron mucho en la región, e invitó a que sigan sumando sus iniciativas, conocimientos y recursos para lograr la integración logística del Norte Grande Argentino.