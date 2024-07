Peticionan al Gobierno Nacional atienda advertencia de Cammesa ante la posibilidad de cortes masivos de luz en verano

Se reiteró la necesidad de reestablecer la integración energética con el Paraguay, mediante la reconstrucción de la Interconexión entre la E.T. Clorinda y Guarambaré, lo que beneficiará a todo el País-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, requirió al actual Ministro de Economía, Luis Caputo y al Secretario de Energía, Eduardo Chirillo, adopten las medidas necesarias para evitar las advertencias informadas desde Cammesa y que anticipan que la generación térmica, hidráulica, renovable y nuclear de energía, sumando las importaciones, no alcanzará para abastecer la demanda en nuestro país durante el verano, ante las olas de calor cada vez más frecuentes. El Funcionario Provincial, fundó su petición en que Cammesa alertó que, incluso con importación de electricidad, no daría abasto para cubrir el pico de demanda previsto, advirtiendo que, puede haber cortes masivos de luz en el verano, en caso de que no se tomen medidas, Argentina podría sufrir una crisis de abastecimiento de energía durante el verano de 2025, ocasionándose cortes masivos de luz. En un informe emitido a fines de junio, desde Cammesa sostuvieron que, incluso sumando importaciones de electricidad proveniente de los países vecinos, no alcanzaría para abastecer el pico de demanda que se prevé para los primeros meses del próximo año. Pronosticaron que, el consumo de energía eléctrica podría llegar a los 30.700 megavatios (MW), más de mil MW por encima del récord histórico que se registró en febrero de este año, cuando llegaron a consumirse 29.653 MW. De presentarse iguales condiciones que en el pico máximo del verano pasado, igual disponibilidad del parque térmico, igual recurso renovable variable y con Paraguay utilizando el 50% de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, para abastecer la demanda máxima prevista (30.700 MW) será necesario importar la máxima capacidad (2.500 MW) y reducir reservas operativas. Entonces, de no contarse con la importación considerada y agotando las reservas operativas, será necesario realizar cortes a la demanda, según indica el informe elaborado por técnicos de Cammesa. El mismo, destaca que Argentina se verá ante un escenario crítico en la generación que desencadenará en el faltante de energía, por lo que, esperamos que se adopten medidas concretas, entre ellas, Gialluca recordó que si se reestablece la integración energética con el Paraguay mediante la reconstrucción de la interconexión entre la Estación Transformadora Clorinda y Guarambaré, reubicando la Torre 80 sobre el cruce del Río Paraguay, esto beneficiará a miles de usuarios de nuestra provincia, como así también, a la Región del NEA y a todo el País.