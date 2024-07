Malich aclaró cuál es la posición del gobernador Insfrán respecto al traspaso de obras nacionales a las provincias

El contador Daniel Malich, ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, a raíz de una reciente publicación periodística en un medio porteño, aclaró la posición de la provincia de Formosa respecto del planteo de Nación de traspasarle las obras públicas carácter nacional a las provincias.

También marcó, en declaraciones recogidas por AGENFOR, que “nosotros ya hemos hecho notas con anterioridad explicando cuál era la posición que se tenía y cómo se vienen trabajando estas cuestiones a partir de fin de año”.

Es decir que desde diciembre de 2023 “la decisión política del Gobierno Nacional del presidente Javier Milei ha sido el recorte absoluto del 100 por ciento de las partidas presupuestarias para obras públicas que se venían ejecutando a nivel nacional”, recordó.

Y agregó también que, en ese contexto, “en las últimas conversaciones e informaciones el propio Secretario de Obras Públicas ha ratificado que menos del 10% del total de las obras públicas que se venían ejecutando a nivel nacional serían continuadas por Nación y el resto, planteadas de transferencias a las provincias”.

Por consiguiente, sobre esa base, aseveró que “son las conversaciones que se venían realizando y esos son los convenios que firmaron 20 distritos, aceptando la propuesta de Nación respecto a la transferencia de parte de las obras públicas, la mayoría de ellas, el 90% a las provincias y la continuidad de solamente algunas”.

Mientras que, al mismo tiempo, aprovechó para volver a mencionar una información que ya la había dado a conocer hace tiempo, sobre que “en el caso de Formosa las conversaciones que se han llevado adelante implicaban solamente la continuidad por parte de Nación de no más de ocho o nueve obras del total de más de 50 que teníamos en ejecución”.

Tras precisar esto, clarificó cuál es la posición de la provincia en torno a las obras públicas que le corresponden ejecutar a la Nación en el territorio formoseño, y dejó en claro que “el gobernador Gildo Insfrán, para no comprometer presupuestariamente a la provincia y teniendo en cuenta la situación actual, no está dispuesto a firmar un convenio en el cual no se especifique concretamente quién se va a hacer cargo de las deudas acumuladas por certificados emitidos que hayan quedado pendientes de pago, y redeterminaciones de precios de esas obras que se pretende transferir a la provincia o se pretenden continuar por Nación”.

Sin embargo, “no dejamos de tener conversaciones con las autoridades nacionales”, confirmó, pero al mismo tiempo insistió en que “sin lugar a dudas lo más importante es determinar cuáles son las obras que van a continuar efectivamente, la deuda pendiente respecto de esas obras que desde hace seis meses no se continuaron, al igual que las deudas pendientes y rever también los contratos con las empresas. Como así del total de obras que nos pretenden transferir, cuál es la deuda que se encuentra devengada hasta la fecha y no ha sido pagada”, remarcó sobre ese punto nuevamente.

En especial porque desde fines de diciembre que las obras están neutralizadas, “por lo que sin lugar a dudas ya todos esos convenios están desnaturalizados desde el punto de vista financiero en una ecuación de costo que se ha quebrado”, advirtió.

En tanto que son cuatro los distritos que no han firmado todavía con Nación: las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Formosa y CABA (que no tiene obras).

Paquete de obras

Por otro lado, el titular de la cartera de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos subrayó que “hay un paquete de obras muy importante entre las que están de educación, salud, recursos hídricos, en fin de distintas temáticas, que de acuerdo a la posibilidad presupuestaria de la provincia las seguimos ejecutando tal como ya lo ha ratificado el gobernador Gildo Insfrán”.

En ese sentido, según lo dicho en varias oportunidades por el primer mandatario, “las mismas continuarán en la medida de la disponibilidad presupuestaria y de acuerdo a un orden de prioridades”, además de que se debe tener en cuenta “también el Presupuesto Provincial que depende también de la Coparticipación Federal”, la cual “sabemos que ha experimentado una caída por el impacto de la recesión que hay, ya que nuestra coparticipación depende de los impuestos que se recaudan a nivel nacional”, apuntó también el ministro.