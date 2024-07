Educación: Araoz anticipó que trabajan en un sistema de evaluación para la segunda etapa del ciclo lectivo

El ministro de Cultura y Educación, Julio Araoz, conversó con esta Agencia de Noticias de Formosa acerca de cómo se está desarrollando el servicio nutricional en las diversas instituciones educativas en el marco del receso invernal y anticipó que están preparando un sistema de evaluación propio para el inicio de la segunda etapa de este ciclo lectivo.

“En primer lugar el servicio de apoyo nutricional al sistema educativo se está llevando adelante en el receso con buen ritmo, con normalidad, tenemos un equipo que recorre la provincia auditando de que se cumpla en tiempo y forma”, aseguró.

Y añadió: “Los resultados son satisfactorios y es importante destacar esta decisión que ha tomado, ya hace tiempo atrás, nuestro Gobernador de sostener este sistema durante ambos recesos, pero recientemente se ha incrementado la asignación presupuestaria para poder enfrentar el sistemático incremento de precios, derivado de la inflación estructural a la que nos han sometido con la política macroeconómica”.

Por otro lado, el funcionario valoró las actividades recreativas para estas vacaciones que se llevan adelante desde el Área de Cultura de la Subsecretaría de Cultura de Formosa con un calendario colmado de propuestas que “generó muchos comentarios positivos”; y recordó que los mismos son con entrada libre y gratuita y convoca no sólo a la niñez sino a la familia entera.

Asimismo, confirmó que “estamos trabajando, durante el receso, en poner a punto el sistema de evaluación provincial, evaluación de la calidad educativa, de modo tal que vamos a hacer las pruebas piloto en los próximos meses”.

Este sistema de evaluación propio, señaló Arauz, es uno de los desafíos para la segunda parte del ciclo lectivo 2024, por “el compromiso que tenemos de consolidar un sistema educativo de calidad”.

Por lo tanto, “esta es una de las herramientas que vamos a poner a disposición de nuestros docentes del sistema, de las familias, de nuestros estudiantes, para poder evaluarnos a nosotros mismos y sobre eso ir planteando progresivamente las acciones de mejora”.

En cuanto a los programas que dejó sin efecto la nueva gestión del gobierno nacional a cargo de Javier Milei, explicó que algunos se reactivaron pero “son muy acotadas y contenidas las asignaciones presupuestarias”.

“Y, en otro caso, los ofrecimientos se tornan insuficientes; esto nosotros se lo hemos respondido a las autoridades nacionales, el caso de la copa de leche, claramente es imposible afrontar un compromiso de esa naturaleza con presupuestos similares a los del año pasado, por más que después los hayan incrementado, de ninguna manera reflejan el incremento de precios al que hacía referencia inicialmente”, detalló.

En ese marco, el ministro consideró: “Los acuerdos que uno tiene que lograr sobre determinada área, como en el caso de la Educación, tienen que inscribirse en un marco de acuerdo mucho mayor que empiece por respetar a la Constitución Nacional, que es el federalismo, porque la Educación es uno de los capítulos de la gestión pública, también está la Salud, la Obra Pública, etcétera”.

Entonces, sostuvo Araoz, que “nosotros creemos que el diálogo con las jurisdicciones provinciales se debe dar en ese marco, atendiendo a la integralidad de las responsabilidades que implican gobernar”.

“A veces me avergüenza un poco tener que destacar estas cosas que son tan elementales a más de 40 años de recuperación de la democracia, pero esto ha sido muy claro el gobernador Insfrán, recientemente en Fortín Soledad, cuando abordaba este tema: hay que empezar por respetar la Constitución y en ese marco del respeto hacia las provincias argentinas que son preexistentes a la Nación, allí se inscribe el diálogo, pero no tomarlo parcialmente, sin la mirada integral, porque si no, uno se equivoca por definición”, concluyó.