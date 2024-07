La diputada nacional Mónica Frade solo busca llamar la atención histriónicamente

El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, expresó que la Diputada Nacional por la Coalición Cívica Mónica Frade, sólo busca en Formosa y con los formoseños, llamar la atención demostrando un profundo desconocimiento de hechos pasados, como también de nuestras costumbres arraigadas ancestralmente y que implica que los 1 de agosto se bebe en ayunas tres tragos de caña con ruda o siete o un vaso completo para protegerse contra la envidia y los maleficios. Las expresiones del Ombudsman Provincial, surgieron luego que Frade invitara por su cuenta de Twitter a beber caña con ruda en “el Hospital Provincial” versión Maduro. Gialluca, recordó que, quien no conoce que la Patagonia es Territorio Argentino y se lo asigna a Chile, no tiene la mínima capacidad humana, para hablar del Hospital Central de Formosa. Por ello, esperamos sus disculpas y le pedimos, respeto, prudencia y cordura, en momentos en que millones de argentinos no pueden acceder a comprar medicamentos o alimentos esenciales, frente a una desregulación económica, que “únicamente beneficia a los empresarios y donde debería ser el Congreso de la Nación, quien proteja a los ciudadanos argentinos como a las Pymes y Comercios barriales”.