Juegos Evita Formoseños: “Valoramos el esfuerzo que hace el Gobierno de Formosa para poder llevar adelante esta competencia”, sostuvo Leguizamón

Este martes 30 arranca la instancia local para Formosa capital de los Juegos Evita Formoseños, con una masiva convocatoria.

Entre las disciplinas se encuentra el fútbol de campo sub 18, tanto en femenino como masculino, con el clasificatorio que será el 30 y 31 de julio. En tanto que, en el inicio de agosto, tendrá lugar el futsal sub 16, femenino y masculino, el 1° al 2.

Luego, el 5 y 6 de agosto habrá vóley sub 15 y sub 18, en femenino y masculino, y el 7, básquet 3x3. También básquet 5x5 sub 18 femenino y masculino, el 8 y 9.

La agenda continuará desarrollándose con el hándbol sub 18, femenino y masculino, del 12 al 13; y seguidamente, el 14 y 15, se jugará el hockey sub 16.

Los deportes de arena, como vóley de playa sub 16, el 20; y el 21, será momento para el hándbol de playa, en sub 16 femenino y masculino también.

Por su parte, los adultos mayores y el ajedrez sub 16, femenino y masculino, competirán el 27 y, por último, atletismo convencional sub 15 y sub 18, estarán en acción el 9 de septiembre.

Al respecto, en diálogo con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el director de Recreación Comunitaria de la Secretaría de Deportes, el profesor Daniel Leguizamón, señaló que las inscripciones a las distintas disciplinas “superaron las expectativas”, con más de 30 equipos en, por ejemplo, el fútbol de campo.

En este sentido, indicó que la jornada arranca el martes 30, a partir de las 8 de la mañana, aclarando que “esta es la etapa local de la ciudad de Formosa, ya que desde las vacaciones de invierno se llevan a cabo las competencias en el interior, para obtener los representantes de la etapa departamental y luego de eso, la final provincial”.

“Tenemos la mejor expectativa y valoramos mucho el esfuerzo que hace el Gobierno de Formosa, con la gestión del gobernador Gildo Insfrán, para poder llevar adelante esta competencia”, expresó Leguizamón.

Puntualizó que “son alrededor de 44 disciplinas deportivas, con miles de jóvenes que forman parte”, añadiendo que “es un gran esfuerzo porque hay un trabajo de logística en traslado, alimentación, indumentaria deportiva y puesta en condiciones de los campos deportivos”.

Además, indicó que “las fechas ya están establecidas”, explicando que a finales de agosto empieza la etapa departamental “donde van a cruzarse los departamentos de todo el territorio provincial y de allí saldrán los clasificados”.

Y resaltó, al concluir, que “serán nueve grandes finales”, precisando que “esa será la etapa provincial, es decir, eventos donde va a estar la mayor cantidad de participantes y representantes de cada departamento, localidad y comisiones de fomento, compitiendo”.