El Gobierno de Formosa continúa fortaleciendo acciones para la prevención y eliminación del trabajo infantil

El 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil por una iniciativa que lanzó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2002 para concientizar sobre la magnitud de este problema y organizar el esfuerzo contra el impacto detrás del trabajo infantil.

Por ello, el Gobierno de Formosa, a través de distintos organismos, llevó a cabo diversas actividades con el objetivo de informar y concientizar sobre las causas y consecuencias del trabajo infantil y adolescente en todo el mundo, como también promover estrategias para su erradicación.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel Gonzalez, expuso que “nuestros niños y niñas tienen derecho a una infancia feliz” y aclaró que “eso no significa que en el transcurso de su formación, tanto en el hogar como en la escuela, no aprendan los rudimentos que tienen que implementar a lo largo de su vida, pero ahora no deben realizar un trabajo como si fueran personas adultas”.

En este sentido, se refirió a las acciones que realiza el Estado provincial para asegurar los derechos de niñas y niños, puntualizando que “en nuestra provincia funciona el Consejo Provincial contra el Trabajo Infantil, mesa integrada por distintos organismos provinciales, junto a sindicatos y gremios, para poder atender esta posibilidad de que alguien intente la explotación de los niños y niñas”.

Asimismo, detalló que, por un lado, se dedican a la concientización, explicando que “se trabaja con la comunidad, dejando en claro que ellos tienen derecho a ser felices y que las tareas que realicen sean de aprendizaje en el marco de los juegos, sin que los distraiga de lo importante de esta etapa de la vida, que es la del aprender y desarrollarse de manera sana”.

Por otro lado, añadió que “también hay un trabajo de prevención, inspección y de visitas a distintos establecimientos cuando existe algún tipo de rumor o denuncia”.

Y al concluir, resaltó que “todos tenemos que velar por la salud física, mental, espiritual y psicosocial de cada uno de estos niños y niñas, garantizando que puedan desarrollarse en un ambiente sano, de contención y de amor”.

En la misma línea, la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Sylvina Aráuz, señaló que “la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), trabaja ya desde el 2008 en esta problemática”.

Aseguró que “hay un compromiso firme de todos los organismos provinciales de erradicar el trabajo infantil”, y comentó que “a nivel nacional también existe la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), también creada por un instrumento legal, aunque actualmente no está funcionando”.

De este modo, resaltó que “desde las provincias sí continuamos con este compromiso”, precisando que durante toda la semana se desarrollaron actividades y encuentros en distintos establecimientos, con el objetivo de “reflexionar con los docentes y dejar información útil a los familiares”.

Además, marcó la importancia de trabajar con los chicos, “enseñándoles a diferenciar, entre lo que es un trabajo infantil y colaborar en la casa, teniendo en claro que lo fundamental es concurrir a la escuela, ya que tienen su derecho a educarse”.