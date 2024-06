Día del Arquitecto

El primero de julio de cada año es un día muy importante para todos los arquitectos en nuestro país, pues se celebra el Día Nacional del Arquitecto. Esta fecha fue establecida en 1996 por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectura (FADEA) en conmemoración de la creación de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA).Es ya parte del folklore que cada año los Colegios y Sociedades de Arquitectos a lo largo y ancho del país agasajen a sus profesionales en este día, sobre todo destacando la importancia de su labor y los innovadores aportes que hacen desde su rol a la comunidad. Es así que podemos apreciar una gran riqueza muy variada en lo que al diseño arquitectónico se refiere en nuestra nación, gracias a la creatividad e ingenio de los arquitectos y arquitectas argentinas.Es muy digno de destacar también tal realidad concretándose día a día en nuestra querida Provincia de Formosa, en la que más de 600 colegiados van plasmando sus trazos dándole un toque pintoresco a cada ciudad que conforma nuestro territorio. No se trata solo de conjugar materiales constructivos sino de combinar arte con saberes físicos, matemáticos, químicos, etc., priorizando los anhelos de quienes han de habitar y hacer uso de los espacios diseñados-ejecutados: la arquitectura va mucho más allá de la mera construcción en obra, es además una profesión que busca permitir a la comunidad poder desenvolverse de la mejor manera posible en su entorno, afectando lo menos posible al medio ambiente y, además, haciéndolo bello.Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, numerosos arquitectos formoseños trabajan a diario para darnos identidad como ciudad, dejando sus huellas a la cultura que nos une. También revalorizan nuestra historia enalteciendo nuestro patrimonio, dotándole de valores y dejando ese legado en conocimiento de los ciudadanos quienes debemos cuidar lo autóctono.Finalmente, desde el Colegio Público de Arquitectos de Formosa la Comisión Directiva hace extensiva su cordial salutación a cada colega que con convicción y entereza conforma la institución, llamándoles a continuar participando de los espacios de encuentro y diálogo permanente que no hacen más que fomentar la cordialidad, crecimiento y trabajo en equipo, en pos de construir una Formosa y una Argentina cada día más acorde a lo que la sociedad espera de nosotros como profesionales.