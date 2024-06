Advierten que la no ampliación de plazos para inscribirse en el Rase provocará que miles de hogares pasen a pagar tarifa elevada plena

Gialluca denunció que, la Secretaria de Energía de Nación, al bajar los topes para subsidiar consumos de los usuarios N2 y N3 a 350 Kw, 250Kw mes “no solo incurre en discriminación con las Provincias del Centro y Sur del País, donde rigen topes de 700 y 500 Kv mes respectivamente, sino que, además, incumple con la Resolución N° 92/94 que obliga a la Autoridad de Aplicación a contemplar los consumos indispensables según las zonas, sumada a la Resolución N° 90/24, cuyo art. 2 implementa como excepción a usuarios que no tienen acceso al gas natural por redes. Señaló que, si no se amplían plazos, miles de hogares pagaran tarifas plenas de energía eléctrica-

El Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, los gastos en los servicios de energía eléctrica que tienen las familias formoseñas, son los más altos de los últimos 30 años y la razón se encuentra en “los incrementos desmedidos en la generación y transporte que se paga en el Norte Argentino, debiéndose agregar, el retroceso de los salarios medidos en dólares, que en el primer semestre del 2024 se ubican en los valores más bajos de los últimos 20 años”, sumada a la profunda recesión que atraviesa el país, donde desde el RASE, se contempla la necesidad de consumos desde los 700 a 800kw mes por las altas temperaturas y la obsolescencia de los diversos equipos de refrigeración, sean heladeras o aires acondicionados que no ayudan a disminuir los elevados consumos. Por otra parte, advirtió que, si el Gobierno Nacional no amplia el pazo de 60 días para inscribirse en el RASE o no permite incorporar a los usuarios del Programa Provincial “Subsidio Esfuerzo Formoseño”, centenares de usuarios residenciales perderán todo tipo de subsidios y no podrán pagar sus consumos. Por ello, le pedimos al Secretario Eduardo Chirillo que, amplíe ese plazo a 6 meses y permita la coexistencia de los subsidios eléctricos vigentes, tanto los nacionales con los provinciales, “dado que en Formosa no se está calefaccionando con energía eléctrica a piletas de los barrios privados como se hace en CABA, sino que utilizamos racionalmente la energía para descansar y poder trabajar con dignidad”. Gialluca fue claro, al informar que Chirillo y su equipo “van por un Programa de Eficiencia Energética, para auxiliar a los usuarios residenciales a adquirir bienes que consuman menos energía eléctrica, lo cual vamos a acompañar, pero, entre tanto necesitamos otras medidas urgentes como las antes mencionadas, para evitar que a la gente se le corte un servicio público esencial”. Agregó que, el Funcionario Nacional, fue contundente en que “para los usuarios comerciales, pymes e industrias, no habrá ningún tipo de subsidio y la ayuda del Estado vendrá por créditos para estas actividades, que serán anunciados estos días”. Finalmente, el Ombudsman Provincial, reiteró que, reconstruir e impulsar la integración energética con Paraguay mediante la ET CLORINDA - GUARAMBARÉ, “beneficiará a las provincias del norte y a todo el país, evitando colapsos energéticos, como hemos tenido en todo el territorio argentino y que continuarán sino se hacen las obras indispensables en esta área”. Consultado, sobre quienes señalan que el Bono otorgado por el Gobierno Provincial para el sector público, es un Bono Refsa, “Gialluca dijo que, están aquellas personas que viven haciendo campañas confundiendo a los usuarios y quienes trabajamos para la gente, pues los invitamos a que miren y comparen que sucede en el resto del país hoy, para luego recién hacer sus aportes a la comunidad, si los tienen”.