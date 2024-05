Se llevó a cabo el segundo encuentro del Ciclo de Charla de Formación Política y Doctrinaria

El pasado viernes 24, desde las 19 horas, se concretó el segundo encuentro del Ciclo de Charla de Formación Política y Doctrinaria 2024 en la Casa de la Solidaridad del barrio Obrero, organizado por el Centro de Estudios Políticos “Juan Domingo Perón” y el Partido Justicialista de Formosa.

En esta oportunidad, se abordó el eje “Principios ideológicos de Peronismo: Soberanía Política, Independencia Económica, Justicia Social, a la luz de las medidas del Gobierno Nacional”, a cargo de los disertantes Graciela Parola, Ramiro Fernández Patri y Luis Basterra, legisladores nacionales de Unión por la Patria que representan a la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación.

Al respecto, el diputado provincial justicialista y referente del Centro de Estudios Políticos, Agustín Samaniego, dialogó con AGENFOR y explicó que el encuentro apuntó a analizar la situación nacional desde la “doctrina justicialista”, buscando fortalecer la red de dirigencia y “mostrar que el Modelo Formoseño es un ejemplo a nivel nacional”.

“Hemos invitado a los diputados nacionales por Formosa, de Unión por la Patria, para que nos ayuden a debatir y a conocer perfectamente cuál es la situación que está sucediendo en la Argentina y todo mirado desde la doctrina justicialista”, indicó.

Y agregó: “Nosotros estamos convencidos que frente a este ajuste salvaje, a este modelo neoliberal, siguen estando los principios del justicialismo para enfrentarlo”.

Asimismo, el legislador aseguró que las políticas del Gobierno encabezado por Javier Milei “ha traído muchos inconvenientes, mucho daño a las provincias, al pueblo argentino”, por lo que “la idea es tratar de fortalecer nuestra red de dirigencia en cada una de las jurisdicciones para contener los daños que están haciendo”.

“La orden que tenemos por parte del Gobernador es estar lo más cerca de la gente, en este momento, concientizando a cada uno de los formoseños que la unidad debe ser una de las herramientas para enfrentar esta crisis que es provocada por Javier Milei”, señaló.

Y añadió: “Nosotros los formoseños tenemos mucho para mostrar a la Nación y demostrarle que hay otro camino, porque ellos lo que quieren es intentar hacernos creer que es la única salida. Es mentira”.

En este punto, Samaniego sostuvo que “el Modelo Formoseño, todo lo que construimos en Formosa, nos da la pauta de que existe otra manera de hacer las cosas”.

“Es un ejemplo en cada una de las actividades, no solamente en la situación financiera, en la prestación de salud, en el compromiso que tenemos todos los formoseños con la justicia social y con la igualdad de oportunidades. Y ese es un camino que hemos recorrido y que tiene sus efectos positivos”, argumentó.

Y profundizó: “Se puede crecer económicamente con valores como la justicia social y la igualdad de oportunidades. Es mentira que para poder crecer nosotros debemos hacer sufrir al pueblo. El gobernador Insfrán en su gestión, los formoseños acompañándolo, hemos demostrado que es una mentira eso que presenta Javier Milei”.

Respecto a la postergación del Pacto de Mayo, el diputado opinó que ese documento era “absolutamente arbitrario” porque invitaron a los gobernadores “con un pacto ya realizado de antemano, con 10 puntos ya escritos”.

“Lo que necesita la Argentina es la búsqueda de consenso verdadero, de un consenso real, que intente conciliar posturas, miradas, puntos de vista, no imponer como lo que permanentemente hace Milei”, aseguró.

Y concluyó: “Aparte Milei convoca un pacto de unidad y por otro lado agrede a todo lo que no se parezca a lo que él quiere. Agrede a empresarios, a políticos, a cantantes, actores. Todo el que no piensa diferente para él es un enemigo. Esa no es la forma de buscar un consenso que realmente necesita Argentina”.