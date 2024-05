Parola: “El senador Paoltroni debe capacitarse para no pasar vergüenza cada vez que le ponen un micrófono adelante”

La diputada nacional por Unión por la Patria (UP), Graciela Parola, se refirió a las consideraciones vertidas por el senador libertario por la minoría, Francisco Paoltroni, en la nota dada al programa radial “Pase lo que Pase”, conducido por los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase.

Afirmó que “claramente tiene un encono contra el Gobierno provincial porque se le han truncado sus negocios de dudosa legalidad”.

“De otro modo, no se explica que niegue abiertamente beneficios, desarrollo y progreso que el pueblo formoseño ha logrado mediante el Modelo Formoseño y defienda ridículamente cuestiones que echan por tierra derechos conquistados por las minorías después de tantas luchas”, señaló.

Realmente, dijo la legisladora, “el Senador ha demostrado que tiene serias limitaciones para razonar y sin dudas le cuesta encontrar fundamentos para defender lo indefendible, respecto de las medidas de diversa índole adoptadas por el Gobierno Nacional y que afectan a los sectores más vulnerables”.

Resaltó que “defiende la ley Bases porque fomenta el empleo irregular, avasalla los derechos laborales y de las personas que menos tienen como los jubilados y jubiladas”, añadiendo que, “supongo que lo hace porque lo mira desde la óptica propia de defender sus negociados y se olvida que fue electo para defender los derechos e intereses de la minoría que lo votó, es decir, defiende sus propios intereses, ni más ni menos”.

“Párrafo aparte ameritan las referencias que realiza, respecto de los derechos de las mujeres, la figura del femicidio y otras expresiones misóginas que salen de su boca cada vez que toma intervención en el ámbito que sea, hace el ridículo siempre”, manifestó contundente, en referencia a Paoltroni.

Cabe destacar que, en la nota mencionada, nuevamente cuestionó la existencia de la figura del femicidio, mostrando un total y absoluto desconocimiento de la violencia por cuestiones de género, a lo que la Diputada nacional respondió: “Da vergüenza que una persona con ese pensamiento tan retrógrado ocupe una banca para tratar leyes, puesto que la lucha de las mujeres por nuestros derechos y los avances logrados en cuanto a la erradicación y a la sanción de todo tipo de violencias contra las mujeres ha sido producto de muchos años de trabajo, no solo a nivel nacional sino internacional y por parte de los distintos gobiernos, organizaciones, y sectores de la sociedad”.

Y remarcó, “y no solo que atrasa siglos, sino que resulta muy peligroso”.

Asimismo, Parola consideró que “un senador de la Nación, bajo ningún punto de vista, puede tener ese tipo de expresiones al referirse a la violencia de género y que, claramente, no son casuales porque no es la primera vez que lo afirma, con lo cual debería, mínimamente, realizar de manera urgente la capacitación obligatoria que tenemos los funcionarios públicos de todos los poderes del estado por la ley 27.499, que hasta el momento no ha cumplido, a ver si de ese modo deja de pasar vergüenza cada vez que le ponen un micrófono adelante”, recalcó la Diputada.

Al concluir, reflexionó que “quienes somos formoseños y formoseñas de corazón y amamos a nuestra provincia, sabemos lo que muestra la tierra ha crecido de la mano del Modelo Formoseño y con la llegada del gobernador Gildo Insfrán”.

Enfatizó en que “somos un pueblo esclarecido que sigue y seguirá acompañando a este Gobernador, mal que le pese a muchos. Aun cuando el Senador desprecie al pueblo de Formosa diciendo que somos rehenes y sometidos, hace rato hemos decidido ser artífices de nuestro propio destino”.

Y cerró terminando con que “no seremos nunca instrumentos de la ambición de nadie. Mucho menos de un mediocre como Paoltroni”.