Nuevos aumentos en los combustibles iplicarán mayores incrementos en alimentos y servicios

El Gobierno Nacional pospuso el aumento del Impuesto a los Combustibles, que será aplicado en el mes de junio próximo y que representará aproximadamente $70 por litro, elevándose a $202 para fin de año. Gialluca, afirmó que el único objetivo es que el Índice de Inflación, no muestre mayores subas en los meses que vienen y por ello también el Ministerio de Economía decidió la no aplicación de Indexaciones en las tarifas de energía eléctrica y gas para este mes de mayo Señalaron desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, que el Gobierno Nacional a través del Decreto 735/24 oficializó la postergación de la fecha en la que tendrá efecto la suba de Impuesto a los Combustibles, sin embargo, las petroleras incrementaron un 4% los precios de sus combustibles en las primeras horas del miércoles 1 de mayo, conforme relevamiento llevado a cabo desde el Organismo de la Constitución, YPF, Shell y Axion, fijaron nuevos valores en porcentajes que van desde un 4% a un 4,12%, no encontrándose hasta la fecha modificaciones en las estaciones de bandera blanca. De esta manera, en las estaciones de servicio de YPF, la nafta Súper que se ofrecía a $981 paso a costar $1020, la Infinia de $1193 a $1241, el Diesel 500 de $1.042 a $1084, la Infinia Diesel de $1236 a $1285; en tanto en los surtidores de Axion, el precio de la nafta Súper pasó de $1012 a $1034, la Quantum $1220 a $1269, el Diesel de $1095 a $1138 y Quantum Diesel de $1249 a $1305; en tanto Shell, la nafta Súper fijada en $999 subió a $1039, la V-Power de $1225 a $1279, su Formula Diesel de $1065 a $1109, V-Power Diesel de $1269 a $1319. Con lo cual, en la Ciudad de Formosa, las petroleras subieron los precios de los combustibles en un porcentaje que llegó al 4,12%. El Ombudsman Provincial, “afirmó que este nuevo aumento en los carburantes constituye un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores, quienes deberán enfrentar para el mes de junio mayores incrementos originados en los impuestos a los combustibles, donde se espera que el litro de la nafta y el gasoil suban $70 más en los surtidores, y en base al Decreto 107/24 del Gobierno Nacional que actualiza los antes citados, “esa cifra llevaría durante este año el Impuesto a los Combustibles a $202 por litro”, con lo cual desde que asumió Javier Milei los carburantes tuvieron un incremento del 200%.