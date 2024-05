Gialluca pidió que Paoltroni denuncié en la Justicia el contrabando en Clorinda bajo apercibimiento de encubrimiento

La incriminación gratuita concretada por el Senador Paoltroni, afectó no solo a los vecinos de Clorinda, sino también la tarea diaria del Servicio Aduanero, Migraciones, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y la Policía Nacional Aeronáutica, entre otros importantes Organismos Nacionales-

El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, evidentemente, el Senador Francisco Paoltroni, desconoce la realidad de Clorinda y nos arriesgamos a decir, de toda la Provincia de Formosa, pues los formoseños y especialmente los clorindenses, son profundamente orgullosos y tienen un fuerte sentido de pertenencia a su comunidad, por lo que, las desafortunadas expresiones del político, -señalando que todos los clorindenses son contrabandistas-, no pueden más que ser ofensivas, por lo que, le pedimos que concurra a la Justicia, pues de lo contrario, “el legislador incurre en encubrimientos de peligrosos delitos”. Como agravante, observamos que estas manifestaciones fueron vertidas en el Senado de la Nación y replicadas a todo el país por los medios nacionales. En el actual contexto socioeconómico, complejo por donde se lo mire, donde a la gente no le alcanza sueldo alguno para llegar a fin de mes, millones no pasan el día diez y viven de la solidaridad y caridad de los demás, lo cual es otra característica bien formoseña, que Paoltroni ignora. En este marco, de una disputa para la aceptación o el rechazo de una Ley Ómnibus, muy cuestionada desde diversos sectores, tildada de favorecer a grupos económicos, en contra de los trabajadores, usuarios, consumidores, la educación y la salud de los argentinos, en general; el Senador, cree que aún está en campaña, ignorando que se encuentra sentado en una banca para defender los intereses de Formosa y no para insultar a los Formoseños. Se puede comprender, que se irrite dado que los representantes de las provincias en el Congreso de la Nación, no acompañan este proyecto, dando carta abierta para que el Ejecutivo Nacional legisle y gobierne a la vez, siendo aquí donde deberíamos preguntarnos ¿para qué están ellos (por los Senadores)?, o si el oficialismo, se encuentra desplegando solo una estrategia distractiva, para evitar hablar de otras cuestiones que tienen que ver con la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, la suba indiscriminada de impuestos y servicios públicos esenciales, la venta de empresas estatales que generan importantes ganancias, la resignación a las corporaciones de los recursos naturales de la Argentina, incluso de nuestra soberanía por sobre el bienestar de los argentinos. El momento clave en que nos encontramos, amerita debates serios, no fanfarronadas y menos aún desprecio o insultos hacia ningún poblador de la provincia y en este contexto el Ombudsman Provincial calificó de comprensible la iniciativa del Intendente de Clorinda, Manuel Celauro, de declarar a Francisco Paoltroni, persona no grata.