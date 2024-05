“Estamos trabajando para que el acatamiento el paro sea total en Formosa”

El secretario general de la UOCRA y CGT Formosa Hilario Martínez anticipó que cada organización sindical está trabajando con sus representados, para que el paro nacional del jueves 9 en la provincia sea total.

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió convocar a un paro general para el próximo 9 de mayo, convirtiéndose en el segundo contra el Gobierno de Javier Milei.

“Será con no concurrencia a los lugares de trabajo. Habrá un acompañamiento muy grande por parte de los trabajadores de toda la República Argentina y de Formosa también”, afirmó el dirigente en contacto con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Al realizar un análisis de la actualidad del sector de obreros de la construcción al que representa, señaló que con la gestión de Milei se dieron despidos masivos de trabajadores, por lo que las obras privadas y estatales están paralizadas.

“Con este Gobierno no hay esperanza de nada, la gente no le cree, vive haciendo un relato, no ve la realidad de la gente en las calles, vive en otro mundo, no en la Argentina”, consideró.

Avanzó en señalar que “se trata de un Gobierno nefasto” y bregó porque los senadores que representan a las provincias rechacen en su tratamiento el proyecto de Ley de Bases que impulsa el Poder Ejecutivo, porque “no hará otra cosa que privatizar todo y fundir al país, incluidos los trabajadores”.