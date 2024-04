Solicitan denunciar a comercios que cobran recargos por pagos con tarjetas de débito y/o crédito en una sola cuota

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, participó virtualmente del encuentro organizado por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Litoral, sobre “Endeudamiento y Tarjetas de Crédito”, donde disertó el Lic. Matías Nagel. En el mismo, se señaló que, la disparada de los intereses que cobran las tarjetas de crédito para los saldos impagos, la licuación de los ingresos y la suba de precios de productos esenciales, llevan a los consumidores a financiar sus compras con este medio de pago, siendo necesario entonces, conocer e informarse, cómo hacer un buen uso de las citadas y cuando conviene realizar una compra financiada con tarjetas de crédito. Por el Organismo de la Constitución Provincial, intervinieron las Contadoras Natalia Benítez y Cinthia Doretto, junto a la Dra. Ana Laura Gómez. Las mencionadas, posteriormente señalaron que, ante la inestabilidad económica que se vive en el país y donde se observa que los grupos familiares utilizan las tarjetas de crédito para cubrir necesidades básicas como son las alimentarias, adquisición de medicamentos y pagos de servicios, recomendaron: * En lo posible, leer siempre los términos y condiciones de uso que establecen las tarjetas de crédito, toda vez que, los costos de mantenimiento y administración son muy altos. * Controlar siempre los resúmenes mensuales, llevando un control a la hora de las compras para determinar aquellas que fueron realizadas en cuotas y saber al mes siguientes que parte del sueldo o ingreso ya se encuentra comprometido. * Conocer que se disponen de 30 días para realizar los desconocimientos y/o reclamos que se necesiten efectuar. * No es recomendable hacer compras en cuotas, si lo que se está adquiriendo son productos de consumo diario, como las de un supermercado, ya que al mes siguiente deberá pagarse tanto los gastos de ese mes como los realizados con tarjeta el mes anterior. Por otro lado, si los productos son comprados en varias cuotas, los intereses que habrá que pagar a la entidad financiera, harán que el precio de la compra sea mucho más elevado, generándose un sobreendeudamiento. * Un error que se ve frecuentemente, es la falta de conocimiento al no pagar el saldo total del resumen, al encontrarse adherido al sistema de pago mínimo; si no se pudiera abonar la totalidad, se sugiere hacer pagos anticipados. * Tener varias tarjetas de crédito, no es aconsejable, toda vez que, en los hechos, no permiten a los consumidores conocer realmente todos sus gastos; recomendándose tener una sola para llevar un mejor control. * Al encontrarse endeudados, se aconseja, por un lado, ir cancelando la misma en la medida que sea posible y al mismo tiempo, evitar tomar más deuda. * Al momento de reconsiderar una refinanciación, se debe evaluar que las tasas van a ser más elevadas y se genera, “una mancha en el historial crediticio”, por ello es importante tomar conciencia de salir cuanto antes de ese círculo vicioso del endeudamiento descontrolado con las tarjetas de crédito. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, los consumidores debemos conocer que, para la ley, cuando pagamos en 1 solo pago con tarjeta de crédito, no puede haber recargo alguno y si se produce, se debe denunciar al comercio o lugar de compra. Gialluca recordó la vigencia de la Resolución Nº 51/17 de la Secretaria de Comercio de Nación, “que establece que es una práctica ilegal cobrar recargos a las personas que paguen con tarjetas de débito sus compras o servicios, incluso cuando se abone con tarjetas de crédito en 1 sola cuota”; pidiendo a los consumidores realizar las denuncias pertinentes, para erradicar estos abusos y multar a través de la Subsecretaria del Usuario y Consumidor a quienes incurran en estas conductas irregulares, habiéndose detectado que ciertos comerciantes aluden que, por impuestos que les cobran las entidades bancarias, dispositivos electrónicos o billeteras virtuales, tienen que hacer recargos, cuando los mismos no se deben trasladar a los consumidores.