Nacif: "Juárez vivirá la semana de los pueblos originarios visibilizando lo mejor de su cultura”

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif indicó que recientemente se realizó una reunión con referentes de todos los barrios de las comunidades originarias, tanto wichi como Toba, para avanzar en una agenda sobre las actividades a realizarse en la semana de los Pueblos Originarios.

Así, detalló que estuvieron presentes todos los caciques presidentes y delegados de las comisiones de los barrios Obrero, Belgrano, Curtiembre, Alberdi, Viejo, Esperanza, Toba, San Martin, Palo Santo, entre otros.

Nacif definió el encuentro como una amigable, participativa y productiva reunión, donde se abordaron también otros temas que son de utilidad para la ciudad, y sobre todo que fortalecen los vínculos para poder vivir lo mejor de nuestra cultura, porque a su entender un Gobierno Provincial y Municipal presentes, se encargan no solo de preservarla sino también de difundirla, ya que no se valora lo que no se conoce.

De la reunión, participaron asimismo el Honorable Concejo Deliberante de Ingeniero Juarez y otras instituciones que como siempre aportan su presencia en acciones que se desarrollan en conjunto para mejorar todo lo que se brinda al pueblo juarense.