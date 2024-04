Sostienen que Formosa no paga la energía más cara y que las diferencias con otras provincias obedecen a diversos factores

13-04-2024

Gialluca peticionó, al Ministro de Economía y al Secretario de Energía de Nación, “que dejen sin efecto la Resolución mediante la cual se redujo el tope subsidiado de luz para los usuarios residenciales Nivel 3, de ingresos medios, de 650 Kwh a 400 Kwh, pues origina que los usuarios estén pagando una tarifa plena, ya que las temperaturas y necesidades producidas por nuestro clima, hace que los consumos escalen muy por encima de los 800 Kwh por mes para cualquier hogar del Norte Argentino-

El titular de la Defensoría del Pueblo, José Leonardo Gialluca, sostuvo que las diferencias de precios de la energía entre provincias se explican por el costo de la generación, del transporte, por los impuestos y por el VAD, rubros sobre los cuales el Gobierno Nacional ha dispuesto abruptos e irracionales aumentos, que en los hechos produce que “gran porcentaje de los ingresos de los trabajadores y jubilados sean destinados a pagar un servicio público esencial, además del quebranto de comercios barriales y Pymes”. Hemos “exigido” al actual Secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, aclaró, que nos explique ¿de dónde surge el costo exorbitante que fijó arbitrariamente para el Kilovatio Hora que pagamos hoy? y solicitamos que no le quite los subsidios a la gente. Las Audiencias Públicas ya han sido realizadas, fueron convocadas por el propio Gobierno Nacional y resultaron ser meramente testimoniales, pues nada de lo que planteamos, fue oído, tampoco vimos a ninguna otra representación de Formosa peleando por los derechos de los usuarios formoseños, donde se debe, “esto es en las Audiencias Públicas que utilizo el Ministerio de Economía de Nación, para eliminar subsidios, fijar incrementos irracionales, implementado una Canasta Energética, que hasta la fecha, no se pudo efectuar, la cual no respeta los indicadores del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), remarcó el funcionario. Las consecuencias, como el aumento enorme en las facturas de energía, comienzan a estar a la vista y serán aún peores en los próximos meses, lamentablemente. En la actualidad, aproximadamente 230.000 millones de pesos mensuales sin IVA, es la cifra que deberá desembolsar el Estado el próximo lunes 15 a CAMMESA para cancelar la transacción económica que cubra los costos de generación de energía de febrero. Por otra parte, se informó que un estudio comparativo publicado recientemente por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (HIPE) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), para hogares con consumos mensuales de 300 kwh, que refleja las profundas brechas por el retiro total de subsidios en el valor de la energía por parte del Gobierno Nacional-, donde la Provincia de Salta aparece al tope, con una factura final que promedia en $41.486 para hogares con consumos mensuales del orden de los 300 kilovatios horas (kWh), cuadruplicando al de La Rioja ($10.569) y Formosa ($11.210); triplicando al promedio de las boletas de Tucumán ($13.390), Corrientes ($14.130) y Chubut ($16.504).