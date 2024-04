La Defensoría del Pueblo conmemora el día del trabajador

Con miles de trabajadores despedidos y salarios que no alcanzan a cubrir la Canasta Alimentaria Básica Familiar, en un ambiente social, económico y político de profunda opresión y descontrol inflacionario de precios y tarifas, afirmamos que los trabajadores NO TENEMOS NADA QUE FESTEJAR EN NUESTRO DIA-

Esta fecha tiene como objetivo reivindicar las luchas y reclamos por los derechos laborales. Asimismo, visibilizar las múltiples desigualdades generadas por la forma en que se distribuye la riqueza en el mundo. A 41 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, la reflexión acerca del mundo del trabajo, contribuye a la construcción de una ciudadanía comprometida con la defensa y la ampliación de los derechos laborales de todos los argentinos. Desde el Organismo de la Constitución saludamos a todas las trabajadoras y trabajadores que, con su labor diaria, hacen posible el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad. ¡Feliz Día!. No obstante esto, el Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló, “que también en este día es necesario denunciar que el -Salario Real- de los trabajadores en poco tiempo se ha visto reducido en más de un 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado las horas de labor que necesita un obrero para pagar la Canasta Básica Alimentaria, mientras los precios de los alimentos y medicamentos continúan incrementándose, como así también, el de las tarifas de servicios públicos esenciales”. Esto ha creado un ambiente social, económico y político de profunda incertidumbre y depresión para todos los asalariados, a lo que se le suma un clima de desaliento generalizado y PARA NO SER COMPLICES DE UNA VISION IREAL O INTERESADA QUE TIENE EL ACTUAL GOBIERNO NACIONAL, AFIRMAMOS SIN DUDAS A EQUIVOCARNOS QUE: “LOS TRABAJADORES NO TENEMOS NADA PARA FESTEJAR EN NUESTRO DIA”.