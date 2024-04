El Gobierno Central se niega a incluir la vacuna contra el dengue en el calendario nacional

Gialluca denunció que, una Administración Federal negacionista de la Crisis Climática, donde los empresarios especulan con nuestra salud, mientras miles de familias priorizan darle de comer a sus hijos o comprar repelentes para no enfermarse, además que, el costo de unos 70 mil pesos por dosis de la vacuna contra el dengue, siendo necesaria 2 dosis por persona, es inalcanzable en la actualidad-

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, notificó formalmente al Ministerio de Desarrollo Humano la respuesta remitida desde el Ministerio de Salud a cargo del Dr. Mario Antonio Russo, suscripta por Alicia Florencia Bruggesser desde la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, toda vez que desde el Organismo de la Constitución, se solicitó que la vacuna contra el Dengue sea incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, afirmando las Autoridades del Gobierno Nacional que la dirección antes citada, es competente de manera excluyente para expedirse en lo relacionado en la estrategia y plan de vacunación, por lo que se ha decidido que: * - Si bien la vacuna contra dengue del laboratorio Takeda (TAK-003) ha sido aprobada por ANMAT, su utilización en el país como política de salud pública se encuentra en proceso de evaluación. *

Desde fines del año 2022, la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) del Ministerio de Salud de la Nación (MSAL), a través de un grupo de trabajo que incluye a especialistas en la temática, y, junto a la Dirección de Epidemiología, a la Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas "Dr. Julio I. Maiztegui" (INEVH), al Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET), a la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y a la Sociedad Latinoamericana de medicina del Viajero (SLAMVI); se encuentra analizando la incorporación de una vacuna contra el dengue en el marco de la estrategia integrada EGI-Arbovirus, como parte de las intervenciones sanitarias que contribuyen a reducir el impacto de la enfermedad en nuestro país. Ante esta contundente negativa, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló, que el Gobierno Nacional nos está diciendo “que la vacuna no hace falta y que la situación ante esta crisis sanitaria se pasará en unos meses”, todo lo cual, contradice el Boletín Epidemiológico escrito por expertos que advierten que la epidemia persistirá aún en invierno. Por lo que, entonces, nada podemos esperar de una administración federal negacionista de la crisis climática y que no tiene en cuenta que los trabajadores no pueden acceder a una vacuna que cuesta unos 70 mil pesos por dosis y se necesitan 2 por persona. En este punto, el Funcionario Provincial, recordó que a esto se le suman los recortes de presupuesto al CONICET, con lo cual, los laboratorios que hacen los test, están frenados por falta de fondos y eso hace que los hospitales y centros de salud de las provincias se llenen de gente, con las guardias abarrotadas y el personal de salud sin dar abasto, “por lo que, hizo un nuevo llamado a toda nuestra Comunidad para que permita el ingreso de las brigadas sanitarias del MDH y a su vez, tomemos todos los recaudos ya conocidos para evitar la propagación del dengue que ha venido para quedarse y debemos organizadamente combatirlo”.