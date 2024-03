Rodríguez sobre el cierre de Agricultura Familiar: “Otra medida más que atenta contra los intereses de la Argentina”

El ministro de la Producción y Ambiente (MPyA), el licenciado Lucas Rodríguez, se refirió al reciente anuncio de Nación de cerrar el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, lo que en Formosa implicará que “más de 30 personas que queden sin el puesto laboral”.





Los trabajadores “hace mucho tiempo vienen perteneciendo a ese lugar, desde el momento en que se llamaba Secretaría de Agricultura Familiar”, señaló el funcionario a AGENFOR y advirtió que esta medida “tendrá consecuencias directas sobre los trabajadores e indirectas sobre los agricultores familiares”.





Manifestó que “esta decisión de eliminar una estructura del Estado que llegaba a los pequeños productores y a las economías regionales va en contra del interés del pueblo argentino y quienes habitan en las comunidades rurales”.





En contraste, marcó que “en Formosa tenemos una política clara con un modelo de producción con productores” y además, “hace tiempo que el gobernador Gildo Insfrán ha definido que la prioridad para nosotros en el sector agropecuario son los paipperos y este modelo con una estrategia de diversificación productiva”.





Aquí, aseguró que éste último “va en contra de un modelo de exportación de commodities que prioriza el trigo, la soja, el maíz en la Pampa Húmeda y que está aliado a los mercados de exportación en donde solo se busca la rentabilidad y las grandes extensiones de tierra sin presencia de argentinos que pueblen el vasto territorio nacional”.





Y agregó que en la provincia “tenemos otros programas”, nombrando el de “fomento al trabajo, arraigo y abastecimiento local con tres unidades productivas que se financiaron en las localidades de Ibarreta, de San Martín Dos y Tres Lagunas”.





Explicó que “generaron alrededor de 35 puestos de trabajo para jóvenes rurales, lo que implica los cambios generacionales en el sector”.





También, destacó el financiamiento “destinado a beneficiar a diez grupos de mujeres rurales con entrega de tractores en las localidades de Lomas Senes, Monte Lindo y Kilómetro 110, aparte de otras tecnologías ligadas al valor agregado en General Belgrano, más 27 módulos hortícolas en las localidad de Riacho He Hé y Clorinda”.





“Estas son algunas de las acciones de Gobierno que se llevó adelante cuando este instituto se puso al servicio de la agricultura familiar”, aseveró.





Evocó que “en Formosa siempre decimos que nuestros pequeños productores tienen nombre y apellido y son nuestros paipperos” y lamentó que “esta decisión nacional también vaya a implicar la desaparición de las políticas públicas hacia un sector que en definitiva produce agroalimentos”.





“Son los productores pequeños quienes, a través de sus esfuerzos y su trabajo, ponen en la mesa de los argentinos casi el 60% de los alimentos que se consumen de manera diaria”, declaró y recalcó que “esta decisión de Javier Milei es otra medida más que atenta contra los intereses de la Argentina”.





“El país no puede continuar en manos de estas expresiones políticas que no están ancladas con la actualidad –enfatizó, categórico-. Desde diciembre hasta ahora el Estado Nacional no ha defendido los intereses del pueblo y están tomando decisiones caprichosas en base a esquemas ideológicos fuera de la realidad”, concluyó.