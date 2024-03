Preocupación y rechazo a la nueva embestida del Gobierno Nacional contra la cultura argentina

Las medidas que viene tomando el actual Gobierno Nacional, como el desguace del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el cierre del emblemático Cine Gaumont, el desfinanciamiento de festivales y despidos, “están haciendo estragos” en todo el sector cultural.

Así lo manifestó el reconocido referente cultural de Formosa Carlos Leyes, quien en declaraciones a AGENFOR expresó: “Pensábamos que después de la vuelta atrás de la Ley Ómnibus íbamos a poder descansar un poco más en relación al intento de derogación de importantes instrumentos culturales del país, como la Ley Nacional del Teatro, entre tantas otras, pero las medidas que está tomando el Gobierno Nacional a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 están haciendo estragos”.

“Nos enteramos que el INCAA es desfinanciado, con lo cual la producción audiovisual de la Argentina entra en un impasse. Y todo lo que son los apoyos de fomento a la industria que van a las provincias, en una tarea espectacular y muy federal que hacía el Instituto, ahora vuelve para atrás”, lamentó el dramaturgo, actor, director teatral y docente.

A su vez, “se suspendieron absolutamente todos los recursos para financiar estrenos y no solamente se está desfinanciando, sino sacando del medio a algunas instituciones que son señeras”.

Recordó que esto ya ocurrió con la gestión del expresidente Mauricio Macri, cuando “se desfinanció, sobre todo, a partir de subejecución presupuestaria”, a diferencia de lo que sucede ahora con el presidente Javier Milei, que “deja sin efecto una cantidad de articulados y legislación que ya estaba ganada por nuestro pueblo”.

En ese sentido, consultado sobre la posible privatización de la ENERC, cuya Sede NEA se encuentra justamente en Formosa, sostuvo que “forma parte de la mirada de este Gobierno y de otros neoliberales que ven a la cultura como un negocio y suponen que este tipo de articulaciones van a hacer que el mismo mercado cubra lo que el Estado no cubre”, cuando en la realidad “su obligación en el campo cultural es indelegable”.

Además, clarificó que “el INCAA tiene recursos propios, están previstos por ley”, de manera que “no es necesario hacer este tipo de cosas”, robusteciendo además que “la ENERC de Formosa, en la región NEA, es un baluarte que debemos defender”.

En esa línea, entendió que “es una batalla cultural, simbólica, la que están dando” desde el Gobierno Nacional actual, arremetiendo contra la cultura argentina, porque “tiene que ver con desarmar la alegría del pueblo, el pensamiento y el espíritu crítico, y la cultura lo que hace permanentemente es cuestionar, defender la nacionalidad y, por sobre todas las cosas, las identidades culturales”.

Por último, marcó que “en Formosa existe ya una asamblea de artistas formoseños que está hace bastantes meses convocándose y haciendo actividades”, acentuando que “eso está sucediendo a lo largo y ancho de todo el país, con el acompañamiento de grandes figuras de la escena nacional y de la cultura en general”.

“No va a ser gratis esto –enfatizó-. Lo que están haciendo es gravísimo y va a tener una respuesta con toda seguridad porque estamos movilizados. Vienen por nosotros, por los trabajadores, por la cultura nacional”.

Por su parte, el músico Tito Ávalos lamentó que el Estado Nacional no apoye a la cultura, advirtiendo que las medidas que se vienen tomando desde la gestión de Milei “están matando a los artistas”.

“Estamos tratando de levantarnos porque con este nuevo Gobierno Nacional es difícil poder trabajar –señaló-. Es la primera vez en mi vida que no tengo ganas de cantar. Hace un mes que retomé y empecé a hacer algunos videoclips aprovechando que el Municipio de Villa Escolar me está ayudando y el verde que tiene Formosa, así que estamos intentando seguir adelante”.

Dijo que “es muy triste que no se apoye a la cultura porque esto es toda una cadena”, remarcando que “la cultura genera mucho trabajo, no solamente en festivales, sino también en la música, el canto, la danza, el cine, la pintura, el teatro, las artesanías. No está bien quitarle el apoyo”.

“Ojalá que este señor (Milei) recapacite porque nos están matando”, cerró.