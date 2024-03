La Dirección de Bromatología de la Ciudad continua con su accionar preventivo

La dirección de Bromatología de la municipalidad viene realizando un intenso trabajo de prevención en aras de mantener el orden y la calidad de los productos e insumos que están a la venta para el consumo de la comunidad.

Sobre este tema, el director del área, Jorge Tarantini, citó algunos aspectos de los trabajos preventivos que se desarrollan de manera constante: “Las políticas públicas que lleva a cabo la municipalidad en materia preventiva, están relacionadas al control de los alimentos, su calidad y fecha de vencimiento, sobre todo”, dijo. “También el periodo de aptitud que tienen dichos alimentos y su correcta manipulación, ya que muchas veces se realiza de manera inapropiada, lo que produce la contaminación cruzada, como se la suele llamar”, aclaró.

El funcionario comunal precisó que “es en esto último en lo que se intenta hacer hincapié a través de las que viene brindando la Dirección de manera gratuita, las que abarcan desde personal de supermercados, en caso de que lo requiera (ya que estos cuentan panaderías y carnicerías), así como también a cualquier emprendedor que necesite o que desee instalar un restaurante o una casa de comida. Todo esto con el fin de que cada trabajador pueda mejorar la calidad de sus productos y que, a la hora de los controles, no se encuentre ninguna anomalía o infracción”.

Cambios

Al respecto, Tarantini agregó: “Uno de los cambios o anexo relevante que se estableció está relacionado al carnet de manipulador de alimentos, el cual era uno de los requisitos indispensables que necesitábamos. Nosotros teníamos el Carnet de Sanidad que brinda la municipalidad, que no es otra cosa que dos estudios médicos, pero eso no hacía o no capacitaba a la persona que era panadero, carnicero o a aquella que trasladaba el producto alimenticio. Este carnet de manipulador de alimentos llega justamente para capacitar a esa persona que manipula transporta y comercializa con suministros alimentarios”, especificó.

“En cuanto a la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles – dijo el funcionario por último – el municipio lleva a cabo una gran cantidad de controles enfocados a todos los productos alimenticios, con el fin de evitar el consumo en mal estado. El consejo que damos al vecino a la hora de comprar alimentos, es controlar bien el periodo de aptitud, que es uno de los aspectos fundamentales para determinar si está en condiciones de ser consumido, como así también preservar la cadena de frio”, concluyó.