“Insfrán tiene el liderazgo para sortear el momento de extrema crisis política, social y económica que azota al país”

Representantes de sublemas y partidos aliados, militantes y dirigentes del Partido Justicialista formoseño, salieron a respaldar los planteos que Gildo Insfrán pondrá a consideración del Congreso Nacional Justicialista, y defendieron la capacidad y el liderazgo que el formoseño tiene para sortear “el momento de extrema crisis política, social y económica que azota al país”.

“Somos un grupo de formoseños, preocupados por el giro que tomó la política en nuestro país a partir del 10 de diciembre 2023, y le decimos presente al conductor de todos los formoseños, compañero Gildo Insfrán”, prologa el documento, en un extenso texto titulado “Hoy más que nunca la patria lo reclama, y, desde este costado norte le decimos presente, acompañando al conductor de todos los formoseños”.

Insfrán convocó a una reunión del Partido Justicialista para este 22 de marzo y, entre los temas centrales, los presentes trabajarán en la reorganización del liderazgo partidario, y quién reemplazará a Alberto Fernández como presidente.

Hay una amplia convocatoria a todos los sectores: trabajadores, gremiales, feministas, juventudes, productivos, sociales y todos aquellos y aquellas que se sienten parte del movimiento nacional y popular, a los fines de tratar su reorganización.

Ante un escenario de estas características, “los peronistas tenemos las herramientas para recuperar a la Patria, y para reconstruir al movimiento: contamos con una historia, una doctrina y con Gildo Insfran”, aseguraron.

“Hoy, la gente solo piensa en cómo conseguir sus alimentos, una tarea que para millones de hogares constituye toda una ingeniería, que se arma con mucha angustia, frustración y bronca, porque a esto nos llevó el presidente Javier Milei, representante de la derecha más recalcitrante; esa que concentra la mayor porción de riqueza, compartida por unos muy pocos, y negada a la inmensa mayoría”, atacan, reeditando un discurso alineado con el propio líder formoseño.

“Insfrán es la reserva moral y doctrinaria del Movimiento Nacional Justicialista; su capacidad para liderar, su personalidad para jamás claudicar, y su visión para anticiparse a los hechos para liderar, planteando la estrategia más conveniente”, amplían.

“Los medios hegemónicos de comunicación, permanentemente viven criticando a Formosa, incluso han venido a hacer videos y fotos armadas para denigrar a la provincia. ¿Por qué será?, ¿Por qué ese odio?”, plantean.

Y reaccionan: “Precisamente porque Gildo es pueblo, y estos medios acompañados por la derecha local no lo soportan”.

Además, consideran que Formosa es una de las provincias que menos deudas tiene con Nación. “Pensar que los mismos que hoy manejan la economía se quedaron con todos los fondos del préstamo (defectuoso) del FMI; nos endeudaron por 100 años”, recriminan.

Enseguida hacemos “un llamado a la sociedad en su conjunto para acompañar esta lucha, que es la lucha de todos los formoseños y argentinos bien nacidos”, mientras reconocen que “perfectamente a dónde nos están llevando los enemigos del pueblo”.

En ese aspecto, advierten que “una vez más, como en las peores épocas de la dictadura, debemos redoblar el esfuerzo y organizarnos detrás de un hombre que sintetiza la esperanza, más unidos que nunca”.

Asimismo, subrayan que “sabido es que las coordenadas políticas fundamentales para el gobierno de LLA vienen dictadas desde afuera, por organismos internacionales, y la presión directa de transnacionales que indican que hacer en cuestiones vitales, desconociendo completamente al Estado nacional al que, con cierto grado de independencia, lo van dejando en la historia”, añaden.

“La clase dominante mantiene y acrecienta sus privilegios a sangre y fuego; un sistema que no depara en asesinar y hambrear al pueblo; distintas épocas y una misma lucha; el combate por libertad y justicia también atraviesa los tiempos”.

Reafirman: “Sin dudas, una sociedad fundada sobre el privilegio económico que reporta la propiedad privada capitalista de los medios de producción, y sobre el poder político centralizado que implica un orden distinto de privilegios, y cuenta con un conjunto de normas y organizaciones destinadas a preservarlas; un aparato ideológico, con sus poderosos medios masivos de comunicación, envuelve y apuntala toda esta estructura de dominación”.

“Quien nos gobierna se ufana de su ideología Liberal-libertaria como guía oficial, y se encuadra perfectamente entre la hipocresía y el cinismo, toda vez que la sociedad real transpone los umbrales del pensamiento dominante; la respuesta no es la tolerancia, sino la represión en sus diversas formas, mezclada con el prejuicio y la discriminación”, reflexionan, instalando las diferencias dogmáticas en el terreno político.

Y marcan que “las conquistas de la clase trabajadora, la Década Dorada, no han sido gratis: fue la lucha de los obreros, de los estudiantes, las heridas de las continuas luchas contra los neoliberales", postulan.

“Nada cae de arriba, y hoy nuevamente nos encontramos en tiempos que nos obligan a estar más unidos que nunca, y si hay que volver a la lucha, cargamos permanentemente con nuestra mochila de mariscales, para decirle presente al conductor de todos los formoseños, el que nunca arrió ninguna de las banderas del peronismo, el compañero gobernador Dr. Gildo Insfrán”, alardean, orgullosos y convencidos.

Firman el documento

Aldama, Juan Tomas (Desarrollo en Acción); Cantero, José (Sub Lema Nuestra Bandera); Navarro, José Marcelo (Sub Lema - Formosa Crece); Cáceres, Alberto (Dirigente P.J); Maciel, Claudia (Frente Para Todos); Blanca, Viciconte (Agrupación Raúl Viciconte); Nabil Hassanein, Abdel Kader (Movimiento Acción Vecinal); Cáceres, José Heriberto (Sub Lema Unidad Ciudadana); Bogado, Alicia (Sub Lema Docente Intercultural); González, Celso (Sub Lema Fuerza Formoseña); Larrea, Juan (Sub Lema Unidos Venceremos); y Pereira, Víctor (Movimiento de Acción Popular).