Solicitó la Defensoría a la ANDIS informe los motivos del no envío de insumos o medicamentos de alto costo

Estas prestaciones se encuentran exclusivamente a cargo del Organismo Nacional que depende de la Jefatura de Gabinetes de Ministros de Nación a cargo de Nicolás Posse-

Recientemente, y en atención a las modificaciones ministeriales y de otras áreas dispuestas por el gobierno nacional, el Programa Federal “Incluir Salud” ex Profe ha quedado comprendido en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme Decreto Nº 8/23. Desde sus inicios el mismo, ha estado destinado exclusivamente a asegurar la asistencia médica de titulares de pensiones no contributivas, esto es las franjas sociales más vulnerables de nuestra sociedad. Dada la demora en lo que se refiere a las Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI) ya sea que se trate de insumos y/o medicación cuyo financiamiento se encuentra exclusivamente a cargo del Organismo Nacional, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa se solicitó, “informes a su Director Ejecutivo Dr. Diego O. Spagnuolo, a fin de que describa las causas o motivos por las cuales no se vienen asistiendo a ciudadanos de nuestra provincia”. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca recordó que, la Coordinadora de Enlace de Asignaciones Económicas y Prestaciones Médicas Dra. Estefanía Saccon de la ANDIS, dio respuesta formal a un pedido interpuesto por -ADPRA- y en la misma, reconoció, “que se estaría brindando un curso normal a las solicitudes de provisión de los beneficiarios, para lo cual los titulares deben presentar la solicitud ante Unidades de Gestión Provincial (UGP) quien es la que realiza una primera Auditoría Médica y en caso de hallarse completa la solicitud, efectúa su carga en el Sistema Integral de Información del Programa Federal Incluir Salud (SIIPFIS), bajo un Nro de Ticket, el cual es auditado por personal de la Dirección de Prestaciones Médicas de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS) y en caso de ser aprobado, se lo deriva al Área de Compras y Adquisiciones para su asignación a un proveedor. En caso de ser observado, el pedido es rechazado informando los motivos a efectos de que la UGP ponga en conocimiento al beneficiario y efectúe la subsanación correspondiente, debiendo proceder a una nueva carga de solicitud. La funcionaria nacional señaló a -ADPRA- en lo que concierne a la transferencia de la cápita y extra cápita a las jurisdicciones provinciales -incluida la CABA- se han abonado los compromisos oportunamente suscriptos al mes de noviembre de 2023, considerando que el plazo establecido para su pago es de 90 días a mes vencido, el Organismo Nacional se encontraría al día. Aclaró la misma, “que los reemplazos de autoridades ha originado retrasos o demoras en los procedimientos normales de asignación de proveedores y entregas de medicación, dándose prioridad a aquellos casos que apremian una respuesta inmediata”.