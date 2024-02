Miers: “Los recortes de beneficios a los discapacitados es brutal”

El profesor Gustavo Miers, jefe del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, se refirió a los fondos nacionales que dejaron de llegar y afectan los programas de apoyo a la salud de las personas con discapacidad.

Estas decisiones tienen un impacto significativo en las familias y en las escuelas especiales, que también se ven afectadas por la falta de subsidios para comedores y transporte, por lo cual criticó estas medidas y consideró que son insensibles hacia las poblaciones más vulnerables, al mismo tiempo que señaló la falta de información y respuestas por parte del gobierno nacional.

“Yo dividiría en dos los fondos, los que llegan a las familias, digamos las personas con discapacidad, que son algunos programas que ya no han cobrado y también había un programa que ahora no está o por lo menos está parado que era para la atención en cuanto a la salud, porque la discapacidad no es una enfermedad pero puede tener algún problema de salud esta persona”, indicó.

Y agregó: “Ese ajuste es tan dañino porque que afecta a las personas de las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad. Este tipo de decisiones con corte neoliberal así atroz nunca va a beneficiar a nuestras poblaciones”.

En ese sentido, el responsable del área consideró que las personas con discapacidad “necesitan del Estado en la salud y educación” y también “con el tema del transporte que acá en nuestra ciudad vamos a tener; todo va perjudicando a ese tejido social que es el más vulnerable y que más lo sufre”.

“Cada decisión política que se toma siempre va a repercutir en ellos. Cuando el Presidente habla de los políticos como si fuera que tiene un cargo que no es político, todavía no voy a entender de que él habla”, sostuvo.

Y analizó: “Es todo tan incierto y todo tiene que ver con lo que sucede a nivel nacional; todo repercute en todas las políticas de educación, políticas económicas, que son políticas inclusivas, lo que es dentro de mi área. Todo repercute en la salud, en la educación y en comer diariamente”.

En ese marco, Miers aseveró que “nuestro servicio social y nutricional es un eje prioritario del sistema educativo en nuestra provincia” y que “el Gobierno de la Provincia siempre está aportando partidas para los comedores escolares”.

“Hay un fondo nacional que no sabemos qué va a pasar y un fondo provincial, que eso no se interrumpe nunca en los comedores escolares, de hecho están en funcionamiento. Pero no quedarse con eso, que aún siendo insuficiente, ya sería muy grave, porque ese comedor hoy se convierte en una acción política más importante ante la cuestión económica que estamos viviendo cada uno de los ciudadanos en nuestro país”, manifestó.

Por último, reiteró que “una persona con discapacidad requiere una asistencia especial del Estado, lo requiere de manera permanente, primero porque es un derecho, no sólo en la salud, en la educación, en el transporte, en lo social”.

“Y siempre va a ser vulnerable. Ninguna población que sea vulnerable tenga necesidad de prescindir del Estado. O sea, todos o tienen una pensión nacional, una provincial, tienen el programa Incluir, que antes era el Profe”, detalló.

Y concluyó: “Hasta ahora, en Formosa, vemos los aumentos en los supermercados pero el Gobernador siguió sosteniendo la entrega de juguetes, ahora tenemos organizada la entrega de útiles, guardapolvo y zapatillas. Como formoseños ese es nuestro resguardo y nuestra fortaleza, seguir siendo un Estado provincial muy presente”.