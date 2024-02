Liga Federal de Básquetbol: Sarmiento presentó oficialmente a su plantel

El taninero debuta mañana en su séptima temporada en la Liga Federal, pero antes tuvo presentación formal, con la presencia de los jugadores que representarán a la institución, el cuerpo técnico encabezado por Eric Rovner y parte de la dirigencia.

Sarmiento, único representante de Formosa en la Liga Federal, realizó ayer la presentación oficial del plantel que competirá en la temporada 2024. El evento tuvo lugar en el Quincho Social Don Yayo del club taninero y estuvieron presentes jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

La presentación fue con una conferencia de prensa que abrió el presidente del club, Alejandro Sabaj, que expresó: “estar acá con estos deportistas, esta dirigencia y este cuerpo técnico te llena de energía y te reconforta. Son tiempos muy difíciles para el deporte y la cultura, son momentos difíciles para el país y que nuestro equipo de básquet esté representando a Formosa nos llena de orgullo”.

El entrenador Eric Rovner se refirió al formato que tendrá la competencia y afirmó que es “extraño, nunca fue así, con esa vorágine de un partido tras otro, donde la fase regular solo durará dos meses. Pero es el torneo que tenemos por delante y hay que afrontarlo para dar batalla”.

Emiliano Giménez es uno de los referentes de Sarmiento y vestirá una vez más la camiseta en la Liga Federal, al respecto expresó sentirse “muy orgulloso y muy contento de otra temporada más. Si bien hace bastante tiempo que estoy acá, la ansiedad sigue siendo la misma. Nos sentimos muy bien en lo físico y creo que formamos un lindo grupo”.

La Liga Federal de Básquetbol empezó con su la fase regular el viernes 23 de febrero. Los equipos participantes de la edición 2024 fueron divididos demográficamente en 7 conferencias: Sur, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Metropolitana, Litoral y Centro. Todas ellas contarán con 2 divisiones internas a excepción de la Metropolitana, que contará con tres.

Sarmiento integra el grupo B de la Conferencia Norte y lo comparte con Hércules de Charata, Hindú Club, Tokio de Posadas, Atlético Tostado, Unión y Juventud de Bandera y Deportivo Colón de Corrientes.

En primer lugar, el formato de disputa de la fase regular será igual para todos: partidos ida y vuelta ante los rivales con los que compartan conferencia y grupo, totalizando entre 10 y 18 partidos cada uno según la cantidad de equipos por grupo.

Una vez finalizada la fase regular comenzará la etapa de postemporada con cruces entre grupos según posiciones finales en sus respectivas tablas. De ellos saldrán los cuatro representantes de cada conferencia en finales inter conferencias.

La Conferencia Norte contiene a 15 clubes, 8 en el grupo A y 7 en el B. En el grupo B, donde competirá Sarmiento, el primero, segundo y tercero avanzan a inter zonales. Los demás entrarán en fase de juego: 4.o vs 7.o y 5.o vs 6.o. Los ganadores se medirán a un único juego con localía del equipo con mejor récord por el cuarto pasaje a inter zonales. Los cruces serán los siguientes: 1.o zona A vs 4.o zona B, 2.o zona A vs 3.o zona B, 1.o zona B vs 4.o zona A y 2.o zona B vs 3.o zona B.

Los cuatro ganadores se ordenarán según sus posiciones en su fase regular y pasarán a las finales inter conferencias. Sus rivales serán de la conferencia Oeste.

Sarmiento hará su debut mañana cuando visite a Hindú de Resistencia a partir de las 22 horas, mientras que su presentación de local será el lunes frente a Hércules de Charata.