Audiencia pública por la quita de subsidios

Con la implementación de la denominada “Canasta Básica Energética”, a partir de marzo, los usuarios de energía eléctrica recibirán facturas con incrementos desde un 400 a un 700% más por una decisión política del Gobierno Nacional-

Con la participación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se llevó a cabo la -Audiencia Pública- convocada por la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, a fin de fijar las nuevas pautas para la concesión o quita de los subsidios en materia de energía eléctrica y gas en garrafas. El titular del Organismo de la Constitución, Dr. José Leonardo Gialluca, expresó su enojo por la presencia, a medias, del Titular del Organismo Nacional en una Audiencia Pública por el mismo convocada, pues apareció recién a última hora. Pero más aún porque, con el nuevo esquema formulado, decenas de miles de usuarios formoseños quedarán excluidos de los beneficios de los subsidios. Y ello porque la propuesta de reordenamiento dispuesta por el Gobierno Nacional, no ha tenido en cuenta los altos consumos energéticos que tiene el usuario formoseño, debido a que todo el año existen elevadas temperaturas, extremo que consta en registros oficiales como el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía) y solo se cubrirán consumos que, según el mes que transcurra, oscilarán entre los 181 a 411 kw-h, lo que producirá abultados costos en las facturas que se deberán pagar. Como parámetro para tal despropósito, se fijó una -Canasta Básica Energética- que será a todas luces insuficiente para los usuarios locales, la cual se calculará sumando al costo de 1 kw-h de energía, un m3 de consumo de gas natural, que no lo tenemos en la Provincia, haciendo que para Formosa se disminuya un 64 % el valor real de los subsidios que se otorguen. Así también, se excluirá de los beneficios a quienes tienen un ciclomotor menor a cinco años, con lo cual mucha gente, la mayoría de bajos ingresos, no podrá ser beneficiaria. Otro grosero error que se comete, es el no haber previsto la forma en que se van a reembolsar las sumas subsidiadas, pues los usuarios deberán pagar a REFSA la facturación completa y luego esperar que, en algún momento, el Estado Nacional les devuelva la parte subsidiada, si les correspondiese. Lo cierto es que, desde marzo de este año, llegarán facturas que irán desde un 400 a un 700 % más, por absoluta imprudencia del Gobierno Nacional que no contempla el impacto que tendrá tal medida en los usuarios, que ya cargan con la depreciación de sus salarios, las enormes subas de los alimentos, sumándosele, por un lado, abruptos incrementos en el costo de la electricidad, como en el año 2016 y por el otro, la quita de los subsidios. El Ombudsman Provincial, como único inscripto en la Audiencia Pública en defensa de los derechos de los usuarios de energía eléctrica de Formosa, expresó ante autoridades y participantes de todo el país su total rechazo a la reestructuración del sistema de subsidios que propuso el Gobierno Nacional, pues la misma arrojará a la pobreza energética a decenas de miles de usuarios formoseños, con serios quebrantos del tejido social en toda la argentina.