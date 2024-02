Antinori: “Las prioridades en este escenario de emergencia social, ordenadas por el gobernador Insfrán, son la atención de haberes, las erogaciones en alimentos y de cobertura de la salud”

El subsecretario de Hacienda y Finanzas de Formosa, Miguel Antinori, realizó un repaso sobre la caída en las transferencias automáticas de Nación hacia la provincia y las prioridades que fijó el primer mandatario provincial para hacerle frente, con el Tesoro Provincial.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) señaló que hasta el 30 de diciembre del año 2023, la provincia de Formosa tuvo transferencias de partidas que estaban comprometidas en el marco de convenios o acuerdos que celebró el gobierno de la provincia con Nación, de variada índole, algunas de carácter salarial y otras vinculadas a un segmento de la obra pública.

“El año pasado tuvimos transferencias por 55 mil millones en concepto de transferencias no automáticas, que ellos llaman discrecionales, que son las que hoy están en la agenda como que fueron interrumpidas por el Gobierno nacional”, precisó.

Señaló que el compromiso de Nación abarcaba el Fondo de Incentivo Docente, Conectividad y el Programa de Extensión Horaria que apuntaba a mejorar la calidad educativa.

A ello se sumaban otros ítems: asistencia alimentaria como comedores escolares, el programa de módulos alimentarios modalidad aborigen, Plan Nacer, Remediar Salud y componentes de carácter corriente.

Por otro lado, erogaciones de capital entre las cuales se encuentra la construcción de viviendas, rubros transferidos al ENOHSA para la construcción de plantas de agua potable y construcción de infraestructura vial por convenio con Vialidad Nacional.

“Ese paquete (de transferencias de recursos), si bien algunas eran tipificadas como discrecionales, tenían un carácter regular, como los salarios docentes: FONID, Conectividad y Extensión Horaria”, insistió tras agregar que todas fueron interrumpidas durante el año 2024.

Explicó Antinori que los 55 mil millones de pesos significan un 9% del total de recursos del Presupuesto de la provincia, y consideró que “no es un valor significativo si lo comparamos con otras jurisdicciones que hoy –a partir de la interrupción del subsidio al transporte- tienen un impacto mayor” y agregó que “Formosa no tiene una posición de provincia altamente expuesta por la medida que tomó el Gobierno nacional”.

Dijo que en los hechos, el año pasado la provincia de Formosa recibió por subsidio al transporte público unos mil millones de pesos.

En cuanto al compromiso que tenía Nación con 13 provincias –incluida Formosa- de transferir fondos para el déficit de sus Cajas de Previsión, expresó que también fue interrumpido, por lo que el Tesoro Provincial salió a cubrir este compromiso.

Cuestionó Antinori al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que llamó a estos recortes como “gastos de la política”, al señalar que fueron aprobados en su momento por el Gobierno nacional y cuentan con un proceso de rendición de esos fondos.

A su vez, al realizar un análisis político de la situación actual derivada de las decisiones tomadas por el presidente Javier Milei, consideró que “no es esto lo que el pueblo votó: la baja abrupta del poder adquisitivo de los sueldos” y anticipó que “las perspectivas no son halagüeñas, la esencia y lógica de este agrupamiento político es el emblema del déficit cero. Me parece realmente una suerte de aspecto inhumano, está la sociedad que lo votó o no, que sufre los embates de la medida, que no atienden en lo absoluto en lo social”, lamentó.

Prioridades

Consultado sobre cómo afrontará la provincia de Formosa esta quita de recursos, explicó que la decisión política del gobernador Insfrán es priorizarla atención de sueldos (de empleados públicos) y evitar que ocurra lo que pasa en otras provincias, que ya debieron desdoblar el pago de este compromiso, asimismo evitar la emisión de cuasimonedas.

“Formosa marcó sus prioridades entre las cuales se encuentran los ítems hablados, a partir de las medidas que la Nación tomó con los docentes, el Gobernador decidió financiar desde el Tesoro de la provincia esta situación”, amplió.

Además, cubrir la atención a los módulos alimentarios aborígenes que también había sido desfinanciada, como también es el caso de los comedores escolares, incluidos los del Nivel Secundario.

“También la atención del déficit de la Caja de Previsión Social, es deficitaria en sí, pero a partir del diseño consolidado de la gestión estatal, está la posibilidad desde el superávit que se tiene desde la administración central y descentralizada, poder financiar ese desbalanceo de recursos y gastos en el ámbito previsional”, explicó.

Confirmó además que se sostendrá el Plan Alimentario Nutrir y otros micro-programas de atención alimentaria.

Explicó que para ello se realizará una reasignación de fondos de naturaleza presupuestaria, y que seguramente algunas partidas que antes la provincia podía disponer, léase erogaciones de capital, se verán resentidas, estimando que “seguramente habrán tiempos más lentos de ejecución” para el programa de obras previsto para el ejercicio actual.

Finalmente fue consultado sobre la decisión nacional de interrumpir los subsidios al transporte público, enfatizando que “se bajó la línea de interrumpir las transferencias”, por lo que “Formosa se vio con una interrupción absoluta de este tipo de ingresos”. “Estamos con los recursos de naturaleza provincial, más lo que nos corresponde por ley de coparticipación federal”, cerró.