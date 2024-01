Solicitan suspender audiencia pública convocada por Enargas

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó al Secretario de Energía de Nación Eduardo Rodríguez Chirillo y al actual Interventor del ENARGAS Carlos Alberto Casares, “que la Audiencia Pública Nº 104 programada para el próximo 8 de enero del corriente año sea suspendida en atención a que conforme al Art. 2º de la Resolución 704/23 se ordena que la misma se iniciará a las 9 horas, siendo la participación de los interesados exclusivamente de manera virtual”. El fundamento del recurso interpuesto advierte que la modalidad virtual se corresponde únicamente a los fines del Régimen de Emergencia Sanitaria provocada por la pandemia del covid-19 y que en la actualidad no existe ningún impedimento para que el ENARGAS modifique unilateralmente la modalidad presencial, en perjuicio de millones de usuarios y consumidores que no podrán participar de la misma. En la presentación se sugirió que por la importancia que reviste este acto, se implemente y autorice “una modalidad combinada de presencialidad y virtualidad de manera tal que los interesados puedan participar de la Audiencia Pública y la misma obtenga así verdadera legitimidad”. Por otra parte, se denunció que el ENARGAS no ha incorporado toda la información indispensable para poder concretar un análisis de los temas, lo que limita el ejercicio del derecho de participación y defensa de los usuarios y consumidores. El Ombudsman Provincial señaló que en este acto se abordará la adecuación transitoria de las tarifas o precios del gas, la incidencia del costo del flete y/o transporte de glp como así también la reversión del Gasoducto del Norte, punto este último que implica una nueva discriminación a las provincias del NEA y del NOA. Añadió que si bien nos encontramos inscriptos, esperamos una respuesta del ENARGAS y obviamente, rechazaremos los aumentos que pretenden las empresas distribuidoras y transportistas de gas que lleguen aproximadamente a más del 350% para el mes de febrero, “con lo cual una garrafa de 10 kg que hoy se está pagando a $8.500 / $9.000, llegaría a $ 38.250 con lo cual estará fuera del alcance de la mayoría de los consumidores”. Asimismo, no podemos aceptar que cada empresa proponga un índice de actualización mensual para las tarifas de los servicios públicos, pues el ENARGAS y el Gobierno Nacional deben fijar los marcos regulatorios necesarios y comprometer a que las empresas realicen las inversiones indispensables, con índices de actualización que la gente pueda pagar.

Audiencia Pública convocada por el ENRE para las Tarifas de la Energía Eléctrica: en cuanto a los precios que abonan los usuarios residenciales y comerciales se advirtió que en nuestra provincia continua vigente el “Subsidio Esfuerzo Formoseño” creado por Decreto del Gobierno Provincial para beneficiar a las familias de escasos recursos, jubilados, pensionados, y beneficiarios sociales. Encontrándose vigente el Cuadro Tarifario que fija los valores tanto del cargo fijo como del cargo variable de la energía eléctrica según los consumos y el Régimen de Segmentación de Subsidios. En este caso, se viene anunciando desde el Estado Nacional y teniendo en cuenta las etapas de generación, transporte y distribución energética, que los usuarios del Nivel 1, que son aquellos que pagan tarifa plena, podrían llegar a pagar hasta el doble de lo que actualmente abonan, los del Nivel 2 que corresponden a -Menores Ingresos- deberán afrontar montos que se multiplicarían por tres y para los del Nivel 3 donde se encuentran los de –Ingresos Medios-, los costos se elevarían hasta 4 veces su valor.