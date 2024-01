Parola repudió lo vivido en la Cámara de Diputados al elegir las distintas comisiones

La diputada nacional por Unión por la Patria (UP), la doctora Graciela Parola, se refirió a lo ocurrido el jueves 4 de enero en la Cámara de Diputados de la Nación, en el desarrollo de la constitución de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Relaciones Exteriores; Asuntos Constitucionales y Legislación General.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) accedió a declaraciones brindadas por la legisladora, quien en primera instancia sostuvo que “lo que pasó fue vergonzoso”.

Asimismo, expuso que “tampoco puede asombrarnos, porque sigue la línea de este nuevo Gobierno nacional que es llevarse puesta a las instituciones, a la Constitucional Nacional sin respetar ningún tipo de reglamento o acuerdo”.

Explicó que en la Cámara Baja “queremos evitar que esa discrecionalidad que existe en la Casa Rosada se instale también en el ámbito del Congreso de la Nación en donde fuimos citados para conformar las comisiones”.

Ahondó que “previamente a esto, al mediodía del miércoles 3 nuestro bloque (UP) recibe un pedido del listado de integrantes de cuatro comisiones, para aparentemente tratar lo que sería el Proyecto de Ley Ómnibus enviado por el Gobierno nacional que, según nuestro criterio, está atravesado por al menos 25 de las 46 comisiones que funcionan en esta cámara”.

“Amén de esto, en la gestión preparatoria del 7 de diciembre, habíamos acordado la distribución, tal como lo rige el reglamento de la Cámara de Diputado, de que las comisiones deben reflejar la proporción que existe en el recinto”, continuó.

“El recinto de UP, es la primera minoría. porque hemos ganado las elecciones legislativas, pero a la hora de distribuir los integrantes de las comisiones nos encontramos con que teníamos menos miembros de lo que nos correspondían por el sistema dos, que fue el que habíamos votado para hacer una distinción de la integraciones de las comisiones”, añadió.

No obstante, Parola declaró que “se hizo una votación a mano alzada invocando o postular como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero los brazos nos alcanzaron el numero reglamentario de 25, sin embargo de igual Espert (José Luis), agarró el micrófono y se sentó en el lugar de la presidencia junto a cinco o seis diputados que lo acompañaban y no sabemos en qué cargo, porque no aclaró.

Continuó repudiando que “no se sometió a votación de elección del resto de las autoridades” aclarando que “a nuestro bloque le corresponde la vicepresidencia primera de cada una de las comisiones que no presidimos, por ser la primera minoría del recinto y esto no sucedió”.

Por último, comentó que “un diputado de la Izquierda pidió la palabra para impugnar la designación de (José Luis) Espert y le cerraron el micrófono, lo que llevó una clara reacción por parte de los diputados que estábamos ahí”.

“Nunca habíamos vivido una situación de tamaño atropello dentro de la Cámara de Diputados y, mucho menos en una comisión que es un ámbito de trabajo en donde se debate lo que después se va a trabajar en el recinto”, cerró.