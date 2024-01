Instan a mantener limpios los patios, porque “sin mosquito no hay dengue”

El ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, habló sobre la situación epidemiológica del dengue en la provincia.

“Tenemos un aumento importante de casos inesperados para esta época del año, porque normalmente recién los esperamos para febrero, marzo- abril, pero sin embargo ahora ya nos encontramos con muchos diagnósticos positivos de la enfermedad”, declaró en datos recabados por AGENFOR.

Señaló que esta situación no es solo en Formosa, sino que “sucede en la Argentina, en América del Sur y, en realidad en todo el Hemisferio Sur, porque el fenómeno de la Niña está provocando lluvias intensas y frecuentes lo que hace más difícil combatir el dengue”.

“Sabemos que esta enfermedad es una dependencia directa y absoluta del mosquito para quien las lluvias frecuentes es el momento ideal para reproducirse”, recordó.

A raíz de ello, hizo hincapié en las distintas responsabilidades que entran en juego en esta situación epidemiológica, subrayando que “es una enfermedad que requiere del Estado, del trabajo intenso de la salud pública (como lo estamos haciendo), pero también del acompañamiento de la población, porque sin mosquito no hay dengue”.

Recordó que no se reproduce en el agua que está en la laguna, en los charcos o en los ríos, sino en la que está en la casa, porque es peri-domiciliario, es decir, no hay Aedes Aegypti en donde no haya seres humanos”.

“Cada uno tiene la responsabilidad de mantener limpio su patio y si todos cumplimos, lograremos bajar el índice de infección del mosquito y el control del dengue”, añadió.

Como parte de la tarea que se lleva a cabo desde el Gobierno provincial. Gómez, informó que “en este momento tenemos 364 personas en Formosa capital trabajando en las brigadas sanitarias” y aclaró que a este número hay que agregarle “el personal que está desarrollando la misma función en cada localidad del interior provincial”.

Lamentó al declarar que “hay un porcentaje importante de la población, que varía entre el 10% y 15 % , que no permiten el acceso de los brigadistas a su domicilio”, explicando que las consecuencias que puede traer esta acción es tener algún recipiente, botella, cubierta que contenga el Aedes y no ser detectado”.

“Recordemos que el mosquito vuela entre100 hasta 200 metros, entonces, si no permiten entrar a su casa, a pesar de que el resto sí les haya dado acceso, pone en riesgo a un sector importante”.

“Ante ello, estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo y diariamente informamos estos domicilios que le impiden ingresar a la brigada sanitaria, ellos le hacen una visita para explicarles la situación y, lo bueno es que estamos logrando resultados positivos”, cerró.