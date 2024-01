Informan a los conductores sobre las documentaciones y los elementos obligatorios para viajar

Desde la Dirección de Tránsito de la comuna capitalina informaron a los vecinos y vecinas cuáles son las documentaciones y los elementos obligatorios y recomendados para viajar en auto, teniendo en cuenta el gran movimiento turístico que se genera en las vacaciones de verano.“La clave para una conducción segura no solo tiene que ver con respetar las normas de tránsito y manejar adecuadamente, sino también con llevar en nuestro auto la documentación y elementos de seguridad obligatorios. El cumplimiento de estas condiciones puede evitar que ocurran siniestros viales o bien, en casos inevitables, solucionar sus consecuencias de manera rápida y eficiente”, expresó al respecto el responsable del área, Lic. Orlando Ortiz.En ese sentido, el funcionario resaltó la importancia del kit de seguridad para el auto: “Este kit es un conjunto de elementos, algunos obligatorios y otros recomendados, que pueden ayudar a los ocupantes de un vehículo a solucionar cualquier inconveniente -tanto técnico como humano- que pueda darse durante la marcha”.Estos elementos obligatorios, según la Ley Nacional de Tránsito, son• Que el automóvil posea matafuego con control de carga actualizado• Que tenga balizas portátiles• Espejos retrovisores en ambos lados del vehículo.• Cinturones de seguridad. Misma cantidad que ocupantes.• En caso de llevar equipaje: debe estar perfectamente sujetado y sin exceder el peso máximo autorizado por el fabricante y los límites del vehículo.A los efectos de la ley, conducir sin alguno de estos dos elementos tiene la misma gravedad que hacerlo sin licencia de conducir o sin seguro o sin la verificación técnica vehicular.“Además de los elementos necesarios para la seguridad, es fundamental contar con las documentaciones obligatorias y requisitos para circular”, explicó más tarde. Estas son:• La licencia de conducir vigente,• DNI del conductor,• cédula verde o azul• comprobante de la póliza de seguro del automóvil”• Comprobante de pago de la Tasa de utilización• Verificación Técnica Vehicular o Revisión Técnica Obligatoria vigente.• Comprobante y oblea vigente para el caso de vehículos que posean GNC.• Ambas chapas patentes colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado.Seguidamente, Ortiz señaló que el matafuego y las balizas portátiles no son los únicos elementos que suelen incluir los kits de seguridad que se compran para los automóviles, debido a que estos incluyen otros elementos que, si bien no son obligatorios, es recomendable llevarlos siempre. Estos son:• Chaleco reflectivo para hacerte ver fuera del vehículo.• Boutique de primeros auxilios.• Llave de ajuste.• Gato hidráulico o crique.Para concluir, el funcionario remarcó que en los vehículos particulares, el matafuego reglamentario es de un kilo y es obligatorio chequear su vencimiento de manera anual. Destalló que la norma establece que “los matafuegos deberán ubicarse al alcance del conductor, dentro del habitáculo, en un lugar que no represente un riesgo para ninguna persona. El soporte que lo sostiene debe impedir su desprendimiento, aún en caso de colisión o vuelco, pero debe poder ser fácilmente liberado para su empleo”.