¿Qué va a pasar el lunes?

“El tiempo no para, Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades, Y el tiempo no para” nada alejado de la realidad las letras de la Bersuit en estos tiempos que corren, en pocas horas vamos a inaugurar una nueva era presidencial, la numero doce desde 1983, por estas horas todavía se habla de nombres y cargos, de reuniones, fotos y sonrisas con mandatarios y ex mandatarios de otras regiones en el hotel libertador sobre la avenida Córdoba al 600.

Pero la madre de las pregunta es ¿Qué pasara el lunes?, Para poder responder esta gran pregunta, solo hace falta que entendamos que lo que pasará el lunes, es pura y responsabilidad de nosotros, las respuestas a los limites estará en nuestra Constitución Nacional Argentina, si dejamos que se sobre pasen sus límites, tendremos un País desordenado y sin los valores de aquellos que dejaron su vida por una nación libre y soberana como lo hicieron el General San Martin y el General Manuel Belgrano.

Los destinos de la Nación y que clase de País tendremos por delante, no está ni estará en las manos del próximo Presidente, estará en nuestras manos que Republica Argentina queremos para nuestros hijos y nietos, si desde nuestras casas no imponemos valores y derechos, es imposible cambiar de raíz lo que se hizo mal o que surjan nuevas generaciones de políticos y funcionarios que funcionen.

Si no hay nuevas generaciones de político es porque desde nuestro entorno más íntimo, criticamos a la política como la culpable de todos los males, es imposible que nuestros jóvenes así puedan ser protagonistas de una nueva Nación, la política no es mala el problema es que como sociedad no generamos anticuerpos que hagan que ella sea la mejor herramienta de trasformación.

Quiero cerrar todo lo antes dicho con unas letras de una canción, porque como decía Friedrich Nietzsche músico y filólogo Alemán “sin música la vida sería un error” voy a retomar a la Bersuit para recordar una parte de unas de sus canciones que dice “un pacto para vivir” de eso se trata, de un pacto entre todos, ser argentino debe superar cualquier diferencia, tenemos todo para volver a ser un Nación y una potencia mundial

Argentina te quiero ver brillantes y feliz.

Cristian Pipa