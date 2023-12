Posible caso de encefalomilietis equina en Formosa

Ante un posible caso en una localidad del Departamento Pilagás, desde la Defensoría del Pueblo, se solicitó la inmediata intervención del SENASA Regional FORMOSA a cargo de Facundo Javier Galvani, para así llevar tranquilidad y seguridad a los vecinos. Señalaron además que, este virus se transmite principalmente por mosquitos y con relación a las vacunas, existe actualmente únicamente para uso en equinos, por lo que, se recomendó controlar todos aquellos lugares proclives a la proliferación de insectos, sumado a la vacunación de los caballos, para lo cual, el Organismo señaló que, ante la insuficiencia de las mismas, recién se comenzarán a aplicar a principios de febrero del próximo año. Desde el Organismo de la Constitución se pidió a toda la Comunidad continuar también con las medidas preventivas contra el Dengue, eliminando toda la basura que pueda juntar agua, como, botellas latas, cubiertas etc., debiendo limpiarse diariamente bebederos de animales domésticos y eliminar la acumulación de agua en floreros, así como de todo recipiente. Gialluca advirtió, que se Iniciaran Intimaciones administrativas y judiciales “contra todos aquellos que no permiten el ingreso de las Brigadas de Fumigación y de los equipos de descacharrización", pues estas conductas “ponen en riesgo la salubridad pública” -

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, dio a conocer el informe remitido desde la -Dirección Nacional de Sanidad Animal- del SENASA a cargo de su Coordinador General Daniel Alejandro Caria, a quienes se solicitaron antecedentes y sugerencias ante el brote del virus de encefalomielitis equina. Respecto a este punto, “se aclaró que a la fecha no se registran casos en la Provincia de Formosa” y que este virus se transmite principalmente por mosquitos y se considera que los caballos, los humanos y otros mamíferos son huéspedes incidentales. Con relación a la existencia de vacunas para esta enfermedad, “desde el SENASA se señaló que existen para uso en equinos”, ofreciéndose a toda la Comunidad, el siguiente link donde encontrarán recomendaciones de interés y sugerencias a fin de mitigar la propagación de los contagios: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/deteccion-de-casos-de-encefalitis-equina-del-oeste-en-equinos-en-corrientes-y-santa-fe-y. Asimismo, se señaló que desde la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENASA, su Asistente Técnico Araceli Scotto, dio a conocer la medida publicada en el B.O. el viernes 1 de diciembre del corriente año y por el cual, se establece que a partir del próximo 1 de febrero los organizadores de eventos de concentración equina están obligados a exigir, antes del ingreso de los animales, que estos cuenten con vacunación vigente para el virus de la encefalomielitis equina, en sus variantes del Este y del Oeste. Los equinos incluyendo caballos, yeguas, burros, cebras y sus híbridos, deberán contar con la vacuna aplicada con una antelación mínima de 15 días antes del movimiento. La decisión forma parte de las medidas sanitarias extraordinarias ante los brotes de Encefalomielitis Equinas detectados en los últimos días. Se prohibieron también los movimientos de egreso de equinos desde las provincias donde se haya diagnosticado la enfermedad al resto del país. Agregó que, la exigencia de las vacunas que se había dispuesto con la emergencia sanitaria recién se aplicará a principios de febrero porque su disponibilidad aún es “limitada e insuficiente”, por lo que resulta necesario postergar la implementación a fin de lograr la disponibilidad de vacunas en forma gradual de acuerdo a la capacidad de producción y/o de importación de los laboratorios involucrados. El sábado 25 de noviembre, se confirmaron resultados positivos del virus en las provincias de Corrientes y de Santa Fe a partir de análisis realizados en la sede Castelar del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y en el Instituto Vanella de la Universidad Nacional de Córdoba, a lo que se sumaron después el registro de casos sintomáticos y de mortandad en Entre Ríos y Córdoba. Por otro lado, añadió que, la encefalomielitis equina es una enfermedad exótica transmitida por vectores especialmente mosquitos infectados por aves durante las épocas estivales a equinos, incluyendo caballos, yeguas, burros, cebras y sus híbridos. La tasa de letalidad puede llegar al 90%, en el caso de la Encefalomielitis Equina del Este (EEE), de entre 20% a 30% para la Encefalomielitis Equina del Oeste (EEO) –la variante que afecta al país actualmente- y de entre 40% y 90% para la Encefalomielitis Equina Venezolana (EEV), con la posibilidad de dejar secuelas en los equinos que convalecen. El periodo de incubación de la enfermedad, entre la infección y los síntomas, es de entre 5 a 14 días, y los signos son neurológicos ya que afecta al sistema nervioso central e incluyen deambulaciones, hiperexitación, depresión, hipertermia y decúbito. La enfermedad también puede afectar a humanos, aunque suelen no presentar síntomas o desarrollarlos de manera leve, con poca mortandad. Alberto García Liñeiro, profesor titular de la Cátedra de Salud y Producción Equina de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, explicó que, si bien hay posibilidad de contagio, "no se trata de una afección grave para la salud de seres humanos" y, hasta el momento, "no hay reportados contagios en personas" en el país.