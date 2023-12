“La verdadera lealtad se mide cuando obedecemos aunque no podamos ver el plano completo”, dijo Perez.

El intendente de Pozo de Maza Adolfo Pérez, explicó que estos son momentos de crisis economica y de desanimo social, es importante que la unidad y la lealtad estén mas presente que nunca, porque si se persiguen intereses particulares, se olvida al pueblo.”

”Hoy más que nunca hay que apoyar el camino trazado por nuestro conductor y lider el Dr Gildo Insfrán, quien nos demostró ser el más capaz piloto de tormenta en contextos de desequilibrios como el que vamos a atravesar con este nuevo gobierno Nacional, dijo Perez.

“No hay nada que defina más la obediencia cuando no se esta viendo el plano completo. Al obedecer tengo que tener plena y ciega confianza, aunque no podemos ver todo.Hay órdenes que hay que obedecer y no hay nada que defina más la lealtad, que la obediencia cuando no podemos ver el plano completo”, explicó Perez.

“ En nuestra Provincia, vamos a resistir, y progresar, solo si entendemos que la unidad y la solidaridad son el único camino, porque no estamos solos, tenemos un conductor el Dr Gildo Insfrán, un modelo que defender que es el Formoseño, y un propósito que alcanzar que es el desarrollo y progreso de los formoseños, vivan donde vivan .Pensar de otra manera, pedir con intereses personales aunque se hable en nombre de otros. Eso no ayuda a nadie, y solo pone palos en la rueda”, explicó Pérez.