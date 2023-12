La Policía secuestró más de 600 litros de combustible en el barrio El Resguardo

• Fue a través de un procedimiento conjunto efectuado por la Dirección General Policía de Seguridad Vial y la Zona Dos del Comando Radioeléctrico Policial





Un hombre transportaba 17 bidones de combustible en una furgoneta Peugeot Partner por calles internas del barrio El Resguardo de esta ciudad, sin contar con documentaciones obligatorias para el transporte de sustancia peligrosa, razón por la cual la Policía lo sacó de circulación y secuestró más de 600 litros de carburante.

El procedimiento se realizó en la noche del miércoles, cuando el personal de la Dirección General Policía Seguridad Vial (DGPSV) efectuaba recorridas por la avenida Esteban Laureano Maradona y observó que una camioneta utilitaria se desplazaba de contramano.

El rodado, al mando de un hombre, ingresó hacia la calle Gorleri, iniciándose un seguimiento discreto hasta su intersección con la calle Mariguetti, donde se le solicitó al conductor que detenga la marcha.

Se trataba de una camioneta Peugeot Partner, conducido por un hombre 32 años. Al requerirle que exhibiera documentaciones obligatorias del vehículo para transitar, expresó que no contaba con ningún tipo de documentación.

También se le solicitó que exhiba el interior del vehículo, constatándose que transportaba 17 bidones con combustible; de ese total 12 eran de 30 litros y 5 de 50 litros, arrojando un total de 610 litros.

Ante ese hallazgo, se requirió la presencia de integrantes de la Zona Dos del Comando Radioeléctrico Policial, Dirección de Policía Científica y el Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las actas.

El perito de bomberos informó que los bidones no eran homologados, el conductor no tenía licencia nacional para transporte de sustancia peligrosa, no contaba con autorización del organismo nacional, no tenía las medidas de seguridad, ni las placas que identifican del rodado para el transporte de mercancía peligrosa.

Finalizadas las actuaciones, los policías procedieron al traslado del sujeto, la camioneta y los bidones hasta la Comisaría Tercera, en donde se inició una causa contravencional con intervención del juez de Paz de Menor Cuantía por no contar con las documentaciones del rodado; en relación al transporte de combustible se inició un expediente y se remitió al Tribunal de Faltas Municipal.