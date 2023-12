El Observatorio Politiké analizó la gestión de Caputo en el BCRA

En un nuevo informe semanal del Observatorio de Políticas Públicas Politiké, se analizó la gestión de Luis Andrés Caputo al frente del Banco Central de la República Argentina (18-06-2018 al 25-09-2018) durante el gobierno de Mauricio Macri.

Se puede observar que las reservas internacionales del país al inicio de su gestión fueron de $USD 48.286 y al finalizar su gestión al frente de la entidad fueron $USD 49.602. Lo llamativo del paso de Caputo, actual Ministro de Economía de Javier Milei, por el BCRA es que el país tuvo el primer desembolso del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional el 22-06-2018 elevando las reservas a $USD 63.274, por lo cual el país perdió $USD13.672 en 64 días hábiles, desde que ingreso el primer desembolso del FMI hasta el final de Caputo al frente del BCRA.

Nivel Educativo en Formosa 2006-2023

De acuerdo a la estimación, a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares II trim. 2006 - II trim. 2023 proporcionados por el INDEC, se realizó una comparación de la evolución del máximo nivel educativo de la población de hombres y mujeres de 24 a 35 años del aglomerado Formosa. El resultado refleja una evolución positiva en la inserción educativa en todos los niveles de las y los ciudadanos. Además, se observa escolaridad plena en el nivel primario y superior al 98% en el secundario.

Transferencias de Motos

Las transferencias de motos en el país durante el mes de noviembre del 2023 presentaron una suba del 12,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. En lo que se refiere a la provincia de Formosa se observó que el incremento interanual de noviembre 2023 fue del 12,3%. De tal modo que la jurisdicción del costado norte de la patria presentó el mayor crecimiento del NEA, el segundo del norte grande.

Empleo Público y Privado

De acuerdo a datos estimados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) proporcionada por el INDEC en el segundo trimestre del 2023, se analizó el empleo público y privado, tanto formales como informales en el país. De tal modo que, el empleo público fue el 17,8% del total de los ocupados/as en el país, mientras que el privado alcanzo el 80,6%. Por otro lado, si observamos el aglomerado de Formosa se puede ver que el empleo público alcanzo el 28,4%, mientras que el privado el 71% (La diferencia porcentual en el país y en algunos aglomerados se debe a respuestas de los encuestados que trabajan en otro tipo de negocio, empresas, institución, actividad que no es pública o privada).

Construcción y empresas

En lo que refiere a empresas en el rubro de la construcción, contemplando el tipo de actividad (Constructoras/Contratistas, Subcontratista) se observó que en el país para octubre del 2023 hubo un crecimiento del 1,2% comparándolo con el mismo mes del año pasado, es decir 249 nuevas empresas. Por su parte, la provincia de Formosa reflejo un crecimiento del 3% en su comparación interanual.

Recaudación de Jurisdicción Propia

En noviembre de 2023 la Dirección General de Rentas de la Provincia de Formosa recaudó un total de $4.806.726.099,26. Haciendo una comparación con el mismo mes del año anterior encontramos un incremento del 135,5% en términos nominales. El concepto que más recaudó en la comparación interanual, es decir con el mismo mes del año pasado fue el Impuesto Sobre Ingresos Brutos 140,5%.

Coparticipación

En el mes de noviembre del 2023 la coparticipación en la República Argentina, teniendo en cuenta sus 24 Jurisdicciones, subió 124,4% en términos interanuales.

Por su parte, en la región del NEA se registró un incremento del 124,6% en comparación con el mismo mes del año pasado. En lo que respecta a la Provincia de Formosa se puede observar que el incremento interanual en el mes de noviembre fue de 124,9%.

Intercambio Comercial Argentino

En noviembre del 2023 las exportaciones en el país cayeron 31,6% interanual y las importaciones 4,8%. La balanza comercial arrojó un déficit de US$ 615 millones. Los principales socios comerciales (exportaciones) fueron: Brasil (US$ 872 M), Unión Europea (US$ 460 M), Chile (US$ 455 M), Estados Unidos (US$ 406 M) y China (US$ 309 M).

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

El Índice de precios al consumidor (IPC) arrojó en noviembre del 2023 una inflación del 8,3%, 160,9% interanual y 148,2% acumulado en lo que va del año. En el NEA la inflación mensual fue de 12,8%, 160,8% interanual y 148,9% acumulado en lo que va del año.

Servicios Públicos

El indicador sintético de Servicios Públicos (ISSP) en el mes de septiembre registró una suba del 3,9% respecto al mismo mes del año pasado. Entre los servicios que mayor demanda se vio en su comparación con el mismo mes del año pasado encontramos los siguientes: Transporte de pasajeros (12,9%), Electricidad, Gas y Agua (4,9%).

Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria

En octubre del 2023 la industria utilizó el 65,3% de su capacidad instalada en la Argentina, 1,4 puntos porcentuales menos que en octubre del 2022. Entre los bloques sectoriales que presentaron mayor utilización de su capacidad instalada superiores al nivel general fueron: Industrias Metálicas Básicas (84,5%), Papel y Cartón (76,4%), Productos Minerales no Metálicos (72,9%), Refinación de Petróleo (72,1%), Sustancias y Productos Químicos (70,7%).