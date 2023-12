ADEFCA ctiticó las medidas económicas nacionales

“La suba de la luz, el gas, el transporte, la reducción en fondos para la educación y salud, la casi eliminación de las ayudas del Tesoro Nacional a las provincias y la reducción de subsidios además de la no renovación de los contratos a trabajadores nacionales, solo para dar un ejemplo son medidas que lastimosamente tomó el Gobierno Nacional y que tendrán un gran impacto en todo el País”, explicó Víctor Alarcón, secretario General de ADEFCA e integrante de comisión directiva de la Confederación de Educadores Argentinos.Alarcón indicó que se encuentran evaluando el impacto que ya se había anticipado podrían traer estas resoluciones, pero que ahora evidencian tener un nivel de daño mucho mayor, porque se suma a la inflación el desempleo, y la recesión, la disminución de subsidios que impactaran en el bolsillo del pueblo” .“Igualmente el cierre de financiamiento a obras ya licitadas o anunciadas que todavía no se ejecutaron, no deja de ser un agravante y golpe muy importante a las económicas regionales”, especificó.