Activos trabajos contra el dengue en toda la provincia

Las brigadas sanitarias visitan diariamente los barrios, tanto en la Capital como en el interior para enseñar a los vecinos las medidas de prevención y para concretar en las casas: descacharrizados, fumigaciones y la aplicación del larvicida.

Ante el contexto favorable para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, debido a consecutivos días de lluvia, alta humedad y días más cálidos, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, profundiza las acciones para prevenir el dengue en toda la provincia, las cuales se desarrollan en la ciudad capital y en las distintas localidades.

De ese modo, las brigadas sanitarias recorren casa por casa, intensificando la vigilancia en los patios y concientizando a las familias sobre la importancia que tiene eliminar los recipientes que forman paredes, donde puede juntarse agua, ya que son los lugares apropiados para que el aedes aegypti, mosquito que transmite el dengue, coloque sus huevos y luego nazcan nuevos mosquitos.

Los operadores enseñan a los vecinos la manera correcta en que debe efectuarse el descacharrado en el caso de objetos que no se usan y normalmente, están tirados en los patios, por ejemplo: latas, botellas, envases de distintos tipos y materiales, neumáticos, restos de juguetes, tapitas de gaseosas y similares.

Asimismo, indican como deben tratarse los recipientes que se usan diariamente, pero igual pueden reunir las condiciones para transformarse en reservorios de mosquitos al acumular agua en su interior.

Por ejemplo: baldes recolectores de los acondicionadores de aire, bebederos y comederos de mascotas, floreros, macetas y portamacetas y otros que deben ser, diariamente, desagotados, fregando posteriormente las paredes con esponja o trapo y renovando en ellos el agua en caso necesario, o bien, deben ser colocados boca abajo para evitar que se vuelva a juntar el agua y los mosquitos ingresen para cumplir su ciclo de reproducción.

En tanto, en los recipientes que no pueden taparse ni desagotarse, como: piletas, tanques, cisternas, aljibes, cántaros y otros de que se usan precisamente para juntar agua, los brigadistas dan las instrucciones para la colocación del larvicida.

Para ello, además de la entrega de repelentes hacen la entrega de larvicidas y muestran, paso a paso, cómo deben aplicarse las gotas; en qué cantidad, de acuerdo al tamaño de la superficie que tiene cada objeto y cada cuántos días deben repetirse esos pasos para que el larvicida sea efectivo, haciendo saber a la población que no es tóxico ni para humanos ni para mascotas.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano alientan a la comunidad a colaborar con los operadores sanitarios, permitiéndoles la entrada a los domicilios para que puedan desplegar las acciones preventivas y, a su vez, para recibir las instrucciones adecuadas sobre las medidas que deben cumplirse, día a día, de forma domiciliaria para disminuir el impacto del dengue y evitar que siga el aumento de casos.

Estar atento a los síntomas y hacer la consulta inmediata

En la misma línea, remarcaron la importancia de que les personas estén atenta a los síntomas vinculados a la efermedad: fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares, dolor detrás de los ojos, vómitos, diarrea y erupción cutánea.

Y recalcaron que ante los primeros síntomas debe hacerse la consulta inmediata al centro de salud o al hospital más cercano para que el médico pueda hacer la evaluación y, de ser necesario, haga la solicitud del análisis para confirmar o descartar el diagnóstico y posteriormente, indicar el tratamiento que debe seguir el paciente.

Respecto a eso, hicieron hincapié en no dejar pasar los días cuando hay síntomas y no automedicarse, ya que el avance de algunos cuadros puede hacer que la enfermedad tome un estado grave que no pueda revertirse.