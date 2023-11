TheBeatles #AhoraYEntonces #JohnLennon

El accidentado viaje de Now and Then hacia su realización tuvo lugar a lo largo de cinco décadas y es producto de conversaciones y colaboraciones entre los cuatro Beatles que continúan hasta el día de hoy. Paul, George y Ringo trabajaron por primera vez en el demo de John Lennon, mitificado durante mucho tiempo, en febrero de 1995, como parte del proyecto The Beatles Anthology, pero quedó inacabado, en parte debido a los desafíos tecnológicos imposibles que implicaba trabajar con la voz que John había grabado en cinta en la década de 1970. Durante años pareció que la canción nunca podría completarse. Pero en 2022 hubo un golpe de suerte. Un sistema de software desarrollado por Peter Jackson y su equipo, utilizado durante la producción de la serie documental Get Back, finalmente abrió el camino para desacoplar la voz de John de su parte de piano. Como resultado, la grabación original pudo cobrar vida y trabajarse de nuevo con contribuciones de los cuatro Beatles. Esta notable historia de arqueología musical refleja la infinita curiosidad creativa y la fascinación compartida de los Beatles por la tecnología. Marca la finalización de la última grabación que John, Paul, George y Ringo harán juntos y celebra el legado de la banda más destacada e influyente en la historia de la música popular.

Now And Then

I know it's true, it's all because of you

And if I make it through, it's all because of you

And now and then, if we must start again

Well, we will know for sure that I love you

I don't want to lose you, oh no, no, no

Lose you or abuse you, oh no, no, no, sweet darlin'

But if you have to go away

If you have to go

Now and then, I miss you

Oh now and then, I want it to return to me

I know return to me

I know it's true, it's all because of you

And if you go away, I know you never stay

I don't want to lose you, oh no, no, no

Abuse you or confuse you, oh no, no, no, sweet darlin'

But if you have to go

Well I will not stop you there

And if you have to go

Ahora y después

Sé que es verdad, es todo por ti

Y si lo logro, es todo por ti

Y de vez en cuando, si debemos empezar de nuevo

Bueno, sabremos con certeza que te amo

No quiero perderte, oh no, no, no

Perderte o abusar de ti, oh no, no, no, cariño

Pero si tienes que irte

Si tienes que ir

De vez en cuando te extraño

Oh, de vez en cuando, quiero que vuelva a mí

Sé volver a mi

Sé que es verdad, es todo por ti

Y si te vas, sé que nunca te quedarás

No quiero perderte, oh no, no, no

Abusar de ti o confundirte, oh no, no, no, cariño

Pero si tienes que irte

Bueno, no te detendré ahí

Y si tienes que irte