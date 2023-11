Samaniego valoró el sistema democrático: “Tenemos la libertad de elegir y ser elegidos”

El diputado provincial Agustín Samaniego, presidente del bloque justicialista en la Legislatura de Formosa, subrayó que este domingo 19 “estamos definiendo el destino de nuestra Patria”.

“Es muy lindo votar, tenemos que saber valorar y encontrar la justa dimensión de lo que es emitir el voto porque durante muchos años los argentinos no pudimos hacerlo, no podíamos expresarnos, ya que no teníamos libertad”, esbozó en testimonios recabados por AGENFOR.

En cambio, con el sistema democrático, “tenemos la libertad de elegir y ser elegidos”, subrayando que este domingo 19 “estamos definiendo algo muy importante que es el destino de nuestra Patria”.

Coincidió en esa línea con las declaraciones del gobernador Gildo Insfrán, quien tras sufragar en su localidad natal, Laguna Blanca, advirtió que “la Patria está en peligro”, instando a que la gente vaya a votar.

“Estamos convencidos de que es una decisión crucial que estamos haciendo los argentinos”, afirmó, lamentando que “las viejas antinomias hayan vuelto a enfrentarse”. Por esta razón, “nos toca defender la Patria y todo lo que hemos logrado, sabiendo además a dónde queremos ir”.

“Esperemos que el pueblo acompañe, que sea una fiesta cívica, donde el destino de la Argentina y el futuro de nuestros hijos y nietos esté asegurado con lo que podamos elegir”, concluyó.