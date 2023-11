Policial con la cabeza puesta en la copa Aclav y Mar del Plata

Se viene un cierre de noviembre y un inicio de diciembre de mucha actividad para La Asociacion Mutual Policial de Voley. El equipo de Formosa jugará en muy pocos días de diferencia la Fase Regular de la Copa ACLAV y el segundo tour de la Liga Argentina de Voley temporada 2023/ 2024. En el primero de ellos será rival de Boca en Buenos Aires y en el Tour le tocará viajar a "Mardel" para jugar ante Ciudad, UPCN y Monteros.

Luego del regreso del Roberto Pando donde se desarrollo el tour que dio inicio a la temporada, los de Martín López se pusieron a trabajar de forma inmediata en la recuperación física, la puesta a punto para recuperar energías y el trabajo con pelota con el claro objetivo de llegar lo más afinado a los próximos 5 juegos que se jugarán en un lapso de 8 días.

La Copa ACLAV en su fase regular la jugarán ocho de once conjuntos que juegan la LAV y determinará quienes son los cuatro equipos que disputarán el Final Four los días 20 y 21 de diciembre con Sede a confirmar. Esta primera fase se desarrollará íntegramente en la Bombonerita y se medirán Policial vs. Boca, Ciudad vs. Tucumán de Gimnasia, Defensores de Banfield vs. River y Monteros vs. San Lorenzo. El primer partido entre los formoseños y xeneixes será el domingo 26 a las 13.30 horas y la revancha el lunes 27 a las 21.30 horas. El formato de la fase regular será de ida y vuelta y en el caso de igualar en partidos ganados se jugará un set de oro a quince puntos al finalizar el segundo partido.

Una vez jugada esa fase regular y con los cuatro equipos que jugarán el cuadrangular final de la Copa ya definidos, los ocho equipos de la Copa ACLAV más Once Unidos, UPCN y Obras de San Juan se juntarán en Mar del Plata para disfrutar el segundo Tour. Enfrente estarán el actual Campeón, Ciudad Voley, el Subcampeon, UPCN Voley y Monteros Voley que viene de ser semifinalista, al igual que Policial de la temporada 22/23.

El primer juego para Policial será el jueves 30 de noviembre ante el "Gremio" a las 18 horas, luego llegará "Muni" desde las 18 horas también del sábado 2 de diciembre para cerrar el periplo por "La Feliz" el domingo 3 de diciembre ante los Tucumanos desde las 15 horas.