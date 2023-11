Niños de El Favorito disfrutaron del parque acuático “17 de Octubre”

Un nutrido grupo de niños de la EPEP N°471 de El Favorito, ubicada en El Potrillo, departamento Ramón Lista, llegó a la capital formoseña para conocer los distintos puntos de atracción, pero sin dudas el parque acuático enclavado en la Jurisdicción Cinco, se llevó todos los aplausos.

El contingente de 34 niños y 8 acompañantes adultos arribó a la ciudad el día jueves en el marco del programa oficial “Conociendo mi Provincia” que impulsa el gobierno provincial, y que consiste en invitar a niños de distintas localidades a conocer la capital y a la inversa.

En esta oportunidad, los niños conocieron el Estadio Cincuentenario, luego disfrutaron una película en el cine, recorrieron la Costanera Vuelta Fermoza y el plato fuerte fue la visita al Parque Acuático, donde utilizaron todas las instalaciones, destacándose los toboganes de agua.

Estela Romero, directora de la institución agradeció tanto al gobernador Gildo Insfrán como al vicegobernador Eber Solís por cumplirle “el sueño de muchos niños de conocer la Capital”, como también para todo el equipo del ministerio Secretaría General que lleva adelante este programa.

En el mismo sentido se expresó la docente Amira Santillán al hablar con AGENFOR, tras señalar que “la mayoría no conocía la ciudad de Formosa, para ellos es un sueño estar acá, para todos fue una excelente oportunidad, no se la van a olvidar nunca” y contó un detalle que la conmovió: “cuando estábamos en el parque acuático a cada rato venían a agradecernos”.

Sobre las “minivacaciones” para los niños, señaló que la vuelta seguro iba a ser difícil, porque todos quedaron encantados con el buen trato recibido por el personal del Albergue Evita, como también con la comida que les sirvieron.

Así lo confirmaron Dana, Julieta y Nahín, tres de las niñas que se acercaron al micrófono para agradecer las atenciones y toda la diversión compartida. “Cuando llegamos al parque acuático fuimos directo a las piletas con toboganes. Yo me tiré desde el más alto, no me dio nada de miedo, me encantó” fue la síntesis de otro de los estudiantes, que también quiso dar su testimonio.